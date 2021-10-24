10/24-10/30星座運勢 金牛座享受獨處 天秤座人氣上升
牡羊座
總運指數：★☆☆☆☆
在衰運罩頂之下，本周你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
金牛座
總運指數：★★★☆☆
「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。
幸運色彩：羊毛白
速配星座：金牛座
貴人星座：射手座
雙子座
總運指數：★★★★☆
這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫、新方案，能夠有比較快速的進展。
幸運色彩：太空銀
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
巨蟹座
總運指數：★★★★★
本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。
幸運色彩：鑽石藍
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙子座
獅子座
總運指數：★★★☆☆
人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：巨蟹座
貴人星座：射手座
處女座
總運指數：★★☆☆☆
刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。
幸運色彩：奶油白
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
天秤座
總運指數：★★★☆☆
本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了蘿莉(女童)與正太(男童)們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。
幸運色彩：梅子青
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
天蠍座
總運指數：★★★★☆
本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：獅子座
貴人星座：射手座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：雙子座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★★★★☆
理性與感性並存的一周，在愛情裡面可以多展現自己感性的一面，能深得異性好感；在工作中則應理性為上，才能讓事務順利展開。
幸運色彩：奶油白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處的事情。倘若是大事，事先務必要與信賴之人商議；若是小事，吃點虧反而能讓你買點教訓。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
雙魚座
總運指數：★★☆☆☆
運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。
幸運色彩：豬肝紫
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
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