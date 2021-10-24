10/24-10/30星座運勢 金牛座享受獨處 天秤座人氣上升

牡羊座

總運指數 ：★☆☆☆☆

在衰運罩頂之下，本周你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫、新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★★★★

本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。

幸運色彩：奶油白

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了蘿莉(女童)與正太(男童)們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：梅子青

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

理性與感性並存的一周，在愛情裡面可以多展現自己感性的一面，能深得異性好感；在工作 中則應理性為上，才能讓事務順利展開。

幸運色彩：奶油白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處的事情。倘若是大事，事先務必要與信賴之人商議；若是小事，吃點虧反而能讓你買點教訓。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

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