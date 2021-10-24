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人物／憶馬克老 熱愛寫作的文友

趙淑俠
馬克任興趣廣泛，尤擅散文。2011年4月23日在紐約舉行「浮生尋夢」新書發表會。(本報資料照片)
馬克任興趣廣泛，尤擅散文。2011年4月23日在紐約舉行「浮生尋夢」新書發表會。(本報資料照片)

1991年的初春，「歐華」「美華」相繼成立，兩個作協唇齒相依，互相邀請參加活動，來往得非常密切。我被稱為歐洲的創會會長，非常盡責地擔起任務，與其他各洲的友會多有連繫，其中最接近的是北美。

我原本在紐約曼哈頓有間公寓，每年來一兩趟，探親訪友，吃中國飯，有時運氣好還能看場京戲，頗是優哉游哉。

2008年我的情況忽然有變，先生病故，孩子們在美讀書後都發展得很好，無意再回歐洲，而三個定居在美的妹妹都問我：「我們都在此、你獨個兒在歐洲幹嘛？」於是我就結束了歐洲的一切，把家搬到紐約，也就自然而然成了北美作協的會員。

北美作協中，從會長馬克任先生--大家都稱他一聲馬克老，到前後兩任秘書長周勻之、魏碧洲，以及後來繼承北美會長的趙俊邁等等，原本都是很熟的朋友，這時變成了隨時參加活動，經常相見的文友，覺得非常親切。

北美作協包括20多個分會，組織龐大，馬克老帶著他的「幹部」，經之營之，十分認真地推動會務，每兩年必舉辦一次年會，並兩次承辦世華大會。記得是1994年，在紐約開第二屆世華大會。那時我還沒在紐約定居，是專程從瑞士來參加盛會的。

在紐約定居後，才和馬克老熟識起來，發現他喜歡朋友，樂於與文友們相聚。我們紐約這一群，都不是喜愛寂寞之人，動輒小聚一番到餐館吃一頓，馬克老夫婦也常參加，和大家一起聊天湊趣，顯現出他平易近人的一面。我總是被安排坐在馬克老夫婦旁邊的位子，常常就會聊起來，有次我說：「你們真有福氣。」馬克老立刻道：「這我承認。想當年，一個流亡學生，懷著記者夢……現在孫子孫女都五個了。我滿意。」

馬克老在新聞界服務60年，出版過數本相關著作：《從台灣看世界》、《中美外交評論》、《美國華人社會評論》等。但他始終難於忘懷文藝書寫，曾出版散文集《穿上母親買給我的睡衣》，甚得好評。

他生前最後一本書是《浮生尋夢遊記選》。為這本書開新書發表會時，他請王鼎公和我做主講人，我當然是很誠懇地答應了。那是2011年4月，當日喜來登的大廳高朋滿座，氣氛興旺，誰也不曾料到，同年10月，馬克老便永遠離開了我們。匆匆十年過去了，留下不盡的懷念。（作者為世界華文作家協會榮譽副會長、歐洲華文作家協會創會會長）

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