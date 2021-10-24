人物／紀念一位新聞界的無畏先鋒

馬克任1987年3月最後一次晉見中華民國總統蔣經國先生。(本報資料照片)

馬克任先生離開我們忽忽十載矣，典型在夙昔，古道照顏色，如先生自述「多少個通宵不昧的日子熬過了，多遠的披星戴月的路途走過了」， 一路走來，不論身處記者、採訪主任、總編輯、總主筆、社長等工作 崗位上，他不只是對新聞工作技能勇於突破，更是對新聞志業認知的堅持和改革。

1977年9月12日凌晨，位於紐約窩克街47號「世界日報 」總社的大門被人用強力膠封住了，報社工作同仁被「鎖」在門外逾兩個小時。這個事件被當時身兼總社長、總編輯、總主筆的馬克任先生斥為鬼祟行為，像是「陰溝裡的蟑螂行為」。他在事發次日撰發社論中寫道：「所有得蓄意茲擾或惡意破壞，都嚇不倒我們，…這一意外事件，同時提高了我們在艱險的環境中堅貞奮發的勇氣。正義與我們永遠同在！」

1980年4月10日凌晨，又有惡徒在「世界日報」總社門口縱火。先生在次日的社論中痛斥「都是摸黑的魔鬼行徑，可恥的懦夫！」文中強調「「世界日報」是一份篤信民主制度，崇尚自由人權的報紙；…「世界日報」會永遠衝破隨時可能發生的劫難，繼續存在發展下去，繼續提供讀者每日所需的精神食糧。」

列舉這兩段小歷史，緬懷先生叱吒報壇正道直行的風骨！

再舉兩節先生的文字，藉以管窺報人擇善固執、堅持正義之精神，以及信守報媒社會責任的新聞理念。

「是基於對真理的篤信，對正義的支持，對真善美的執著，以及秉持職業報人的天賦和良心，新聞記者的良知良能，發光發熱，凝聚而成光源，射出燦爛的光芒，希望照亮華人 社會。」（摘自『主持北美「世界日報」筆政二十年的回顧』）

「在最今幾年，泛政治化的趨勢強烈，華人社會公開出現各種不同的政治流派，意識形態分歧，彼此對立、衝突，影響社區的團結和諧，…可以告慰於廣大讀者的，處於今日複雜險惡的新環境中，並沒有折損了我們的道德勇氣。」（摘自『北美「世界日報」創刊二十年說從頭』）

克任先生在海外新聞事業鼓盪風雲、領風氣之先的同時，仍堅持信仰的情操，展現不平則鳴、正道直行的勇氣！這是無畏者的傲人風骨，也是先鋒具有的錚錚鐵骨！（作者為北美華文作家協會會長）