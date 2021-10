旅遊／新英格蘭楓林 秋色醉人

進峽谷,穿樹林,沐浴在山林水濱的楓林中。

每年秋天,我們經常會出去賞楓。新英格蘭的深秋千林披霞、萬木似錦,延綿數百哩的山巒都淹沒在如火丹楓之中,是我們所欣賞到的最壯麗、最氣勢如虹的秋色。

山林色彩斑斕讓人目眩。

白山森林 楓情萬種

10月走訪新罕布夏州白山國家森林,開車來到白山森林東端的旅遊小鎮北康威(Conway)。風景鐵路線上行駛著古老的蒸氣火車,坐在舒適的車廂裡穿越白山林區,蜿蜒於山林間觀賞秋色,接著開車沿著16號公路向北,來到回聲湖(Echo Lake)州立公園。此湖小巧精緻如山中碧玉,湖水倒映著五彩的楓林;野鴨們快樂地來回穿梭,攪碎了一池倒影。

環湖開上Mt Cranmore山頂,從觀景台上俯瞰,山下紅白褐色的農舍、草甸上遊走的牛馬、蜿蜒的鄉間小道,都被赤橙楓林環抱著,美麗的田園風景盡收眼底。

次日開車向南到康威鎮。從康威到林肯(Lincoln)的Kancamagus Highway,又稱112號公路,這是一條國家級景觀大道,長約57哩,東西橫穿白山森林南部,是名副其實的賞楓勝地。昨夜降雨,沿路兩側的森林長廊帶著宿雨,紅橙黃綠得發亮,絢麗色彩隨著道路起伏跌宕延伸向遠方,令人目不暇給。走進石頭峽谷,看飛瀑流泉激盪山谷,身心沐浴在山林水濱的楓林中,目力所及全是亮眼的金黃、橘黃、艷紅和嫩綠,樹幹挺拔直入藍天,天空也變成了五彩繽紛的畫布。

白山森林中,萬山疊彩層林盡染,數百里山巒都淹沒在如火丹楓之中。

登上山巔埡口,如詩如畫的萬里長卷鋪展開來,把金秋的精華和盤托出。眼前一棵棵色彩斑斕的樹,分明是畫家拎著顏料桶潑灑出來的,亮麗得讓人目眩。遠處延綿的丘陵緩緩起伏,陽光下整座山巒燃燒著明亮的橙黃、火紅,像一條無邊無際的巨大彩帶,被不同色調的黃紅綠相互交織映襯。一陣強風吹過,滿眼都是夢幻的赤橙楓葉。

從林肯鎮沿3號公路向北進入水槽峽谷(Flume Gorge)。峽谷悠長,紅葉鋪滿山澗,兩側是百米高的山崖,一股清泉飄逸而下如新娘面紗。峽谷盆地(The Basin)是一個奇特的岩石池塘,直徑45米,水深15米,於2萬5000年前由冰川沖刷而成。山澗泉水匯集於此,四周絕壁斷崖,崖上紅葉爛漫。

弗朗克尼亞諾奇(Franconia Notch)州立公園中的Mt Cannon是理想的滑雪場,冬季奧運選手在此訓練,有登山纜車上山。山上細雨不緊不慢地下著,舉目四望,連綿的五彩山巒、湖泊、千嶂萬壑若隱若現,盡在朦朧之中。

順著302公路向南到布雷頓(Bretton)森林。森林的遠處是連綿群山,最高峰華盛頓峰海拔2400米。山下,華盛頓山賓館橘紅色的大屋頂與黛色的遠山,以及山頂皚皚白雪交相輝映。1944年7月1日,在這裡召開聯合國貨幣金融會議,44個國家的代表們同意確立以美元為中心的固定匯率制體系「布雷頓森林體系」。1971年8月,尼克森政府實行黃金與美元比價自由浮動,布雷頓森林體系解體。布雷頓會議中誕生了世界銀行和國際貨幣基金組織,今天仍然在國際金融格局中發揮著重要作用。

華盛頓山賓館,1944年誕生了世界銀行和國際貨幣基金。

華盛頓山是美東北部最高峰。山頂氣候惡劣,曾經測到風速每小時372公里的美國 最高風速紀錄。私家車可以開到半山腰,路修築在懸崖邊上,沒有護欄,兩車交會時膽戰心驚。齒輪軌道登山火車1868年通車,是世界首條爬山火車,登山的傾斜度是世界第二陡峭;小火車兩輪之間有碩大的齒輪,咬合在登山鐵軌的齒眼中。蒸氣火車頭一路喘氣噴煙,慢慢爬到頂峰,山上有氣象觀察站。

楓紅每天向南擴展約10哩。開車從北向南,看到北方山上的楓葉已然紅透,南方還是黃橙,北南交界處的色彩從深深的紫紅、濃烈的赤紅、到明晃的金黃,期間點綴著松樹杉樹的綠,萬山生機勃勃,完全沒有「無邊落葉蕭蕭下」,「一日秋風一日疏」的淒涼。

佛蒙特州山上的莊園。

佛蒙特州 閒遊農場

佛蒙特州是綠嶺之州,山巒連綿南北貫穿全州。蜿蜒穿越森林的一條條道路,將我們帶到一座座古樸的村莊;這個僅有60幾萬人口的州,擁有極其優雅淡定、如詩如畫的田園風光。

4號公路東西橫貫佛蒙特州中部,跨過佛州最深的峽谷Quechee Gorge,周邊是連綿的森林、牧場和許多美麗的農莊。伍德斯托克(Woodstock)小鎮居民不足千人,房屋大都保留著英式的簡樸木結構和花木扶疏的庭院。鎮內街巷沒有紅綠燈,司機和行人都十分禮讓。

幾座橫跨小河溪谷的廊橋用來抵擋寒冬的大雪和仲夏的雨。塔夫茨維爾(Taftsville)廊橋始建於1836年,橫跨在渥太華奇河上,棗紅色橋體和赤橙的楓樹以及湍急的河水,成為一道風景。

塔夫茨維爾廊橋始建於1836年,是一道美麗的風景。

1930年代初期,洛克斐勒家族第三代後人勞倫斯‧洛克斐勒在此遇見美麗富有的比林斯小姐,一見鍾情,最終兩人喜結連理,養育了三女一兒。1992年,夫妻倆將精心設計的豪宅、花園、度假村、農莊等捐贈給國家。現在,比林斯農場、博物館和國家史蹟公園向公眾開放;後者是美國唯一一個專注於保護歷史和美國土地管理的國家公園,展現三個典型美國家庭、三代環保主義者的歷史、思想和實踐。

從伍德斯托克鎮開上106公路往南,在Reading Hill鎮見路標「Jenny Rd」右轉,一條極其陡峭的沙石土路導向珍妮農場。登上農場的高坡草場,近處是依然蒼翠的草甸,其間鑲嵌著水塘和哞哞叫的老牛;遠山層林雲蒸霞蔚,赤橙絳紅相互輝映,在寒冬到來之前將生命的絢麗盡情展現。電影《阿甘正傳》(Forrest Gump)中,阿甘從麥浪翻滾的原野一直跑到紅葉燦爛的小鎮,那個讓人津津樂道的紅葉鏡頭就是在珍妮農場拍攝的。

阿甘的珍妮農場美得如詩如畫。

接著開進Sugarbush Farm,這個家族農場面積500英畝,生產楓糖漿和奶酪;走進楓林,看到在糖楓樹皮上切口,樹液流出來,用橡膠管收集,濃縮成琥珀色的楓糖漿。每棵樹每年可採集約10加侖原液,40加侖楓糖原液提煉出1加侖楓糖,因此1加侖楓糖中濃縮了4棵楓樹1年的營養精華。農莊還生產各種果醬、芥末醬和肉類製品。

特拉普家族山莊是《真善美》的原型。

特拉普山莊 樂聲繚繞

北部山村斯托(Stowe)是全美最佳冬季滑雪小鎮之一,周邊也有很多漂亮的莊園,以特拉普山莊最著名。電影《真善美》(The Sound of Music)的結局,是在薩爾茨堡的奧地利民謠音樂節結束後,上校特拉普和瑪麗亞帶著他們的孩子消失在阿爾卑斯山中;真實生活中,特拉普夫婦帶領九個孩子逃離納粹鐵蹄下的奧地利,浪跡幾個國家。

一家人在1938年9月輾轉到達紐約,在逃亡路上,瑪麗亞生了第十個兒子。1941年,他們來到斯托村,那裡的山區田園風光像極了故鄉奧地利,於是用1000美元買下600英畝山坡,建房落腳。

之後,家庭合唱團繼續在美國各地演出,每年在莊園舉辦特拉普家庭音樂營,吸引了許多音樂愛好者,並於1950年建了「特拉普山莊」對公眾營業。1980年山莊毀於火災,之後重建現在的「特拉普家族度假山莊」。

特拉普山莊一棟棟房舍全是奧地利木建築風格,山坡下有自由放牧的牛羊,紅彤彤的蘋果 掛滿枝頭。主樓底層陳列家族照片,二樓一間間客房被命名為舒伯特、莫扎特或斯特勞斯等,傳承著特拉普一家對音樂的熱愛。山莊隨處可見「A Little of Austria,A Lot of Vermont」(少許奧地利,更多佛蒙特),他們在異鄉艱苦創業,心中牢記故鄉,山莊寄託著鄉愁。山坡後側是家族墓地,1947年特拉普病逝,1987年瑪麗亞去世,還有他們的三個孩子,都安葬在那裡。1956年家族合唱團解散。現在每年8月,佛蒙特莫扎特音樂節在特拉普山莊舉行,持續演奏著《真善美》的樂章。

兒女的家庭合唱團在美國各地演出的老照片。

100號公路南北穿梭佛蒙特州北部,周邊也有不少如畫的莊園,盛產牛奶、水果。別錯過參觀本傑瑞(Ben & Jerry’s)冰淇淋工廠,大快朵頤不同口味的冰淇淋。Cold Hollow Cider Mill蘋果酒莊的榨汁車間供參觀,可免費品嘗鮮榨蘋果汁,購買剛摘的新英格蘭蘋果和琳瑯滿目的蘋果食品。

佛蒙特州人一直對土地充滿敬畏,對環境充滿感恩之情,致力於保護環境,打造一座座如詩如畫的農莊,實現奶類、穀物、蔬菜水果高產,也讓旅遊者享受到自然的饋贈。我與先生都是老理工生,怎樣堆砌形容詞都難以窮盡新英格蘭瑰麗壯觀的秋色。感謝古往今來留下無數膾炙人口的紅葉詩,借用元代王實甫在《西廂記》描寫的秋景:「西風緊,北雁南飛,曉來誰染楓林醉」,一個「醉」字,真切表達我們觀賞新英格蘭楓葉的情感。