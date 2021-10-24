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料理功夫／南洋風味豬排2式

周靈
黃瓜青豆豬排沙拉
黃瓜青豆豬排沙拉

帶著南洋風味的豬排，魚露和萊姆是靈魂，辛香料則更替它們加分。

黃瓜青豆豬排沙拉

材料：

豬排4塊、萊姆皮2茶匙、萊姆汁6湯匙、魚露3湯匙、醬油2湯匙、芝麻油2湯匙、糖1茶匙、蒜頭2瓣（切碎）、鹽1/2茶匙、黑胡椒1/2茶匙、橄欖油2湯匙、青豆6盎司、小黃瓜3條（切薄片）、芫荽3/4杯（切碎）、小辣椒1～2根。

作法：

1.取一碗，倒入萊姆皮、萊姆皮汁、魚露、醬油、芝麻油、糖、蒜，加橄欖油1湯匙、鹽及胡椒各1/2茶匙，拌勻後將半杯醬汁和豬排一起放進塑膠袋內，冰至少4小時。餘下的醬汁置於一旁備用。

2.熱鍋，倒入1湯匙橄欖油，以大火煎豬排，每面煎2分鐘至呈現金黃色。

3.煮一鍋水，水滾後倒入青豆煮1～2分鐘後，撈起放冰水降溫，瀝乾備用。

4.豬排切成薄片，與青豆、黃瓜片、芫荽、小辣椒一同擺盤，淋上醬汁即可。

香煎豬排佐番茄沾醬

香煎豬排佐番茄沾醬
香煎豬排佐番茄沾醬

材料：

豬排2塊（以鹽及胡椒醃製）、大番茄1顆或小番茄1品脫、中型洋蔥1顆（切絲）、大蒜4瓣、小辣椒2根、菜油1湯匙、萊姆2顆（擠汁）、芫荽1/4杯（切碎）、魚露2湯匙、糖1茶匙、白飯。

作法：

1.將番茄、洋蔥、大蒜及辣椒，用大火乾烤，烤到番茄呈微焦狀。

2.熱煎鍋倒入菜油，大火將豬排煎成金黃色，每面約煎2分鐘。

3.將烤過的番茄、洋蔥、大蒜用調理機打成糊狀，加入萊姆汁、芫荽、魚露及糖，即是沾醬。

4.豬排沾番茄香料醬，即可與白飯搭配食用。

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