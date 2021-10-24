美國現象／特斯拉搬家 馬斯克地理復仇？

位於加州弗里蒙特的特斯拉工廠。（美聯社）

「再見，加州 。哈囉，德州！」全球電動車的「教主」馬斯克 （Elon Musk），7日在特斯拉 （Tesla）的年度股東大會上，突然宣布將把集團總部，從加州灣區遷往德州奧斯汀。消息一出，美國政壇也為之地震——像是德州的共和黨人，就對特斯拉的「遷都降臨」極為振奮，並認為這是德州「經濟取代」加州地位的分水嶺；但加州的民主黨人，卻痛罵馬斯克把綠能補貼吃乾抹淨後就過河拆橋，以後一定會後悔。但為什麼馬斯克堅持搬遷特斯拉總部？其背後的不僅止攸關稅率差別與政治宿怨，也牽扯著地理區位的不可逆因素。

電動車的「教主」馬斯克突然宣布，要把特斯拉總部從加州遷往德州。（路透）

在年度股東大會中，一向天馬行空的馬斯克突如其來、卻令人特別意外地宣布了特斯拉總部的遷移計畫。儘管目前確切的時間與執行細節都還沒有定案公布，但大致的方向就是確定要把目前位於加州帕羅奧圖的總部，遷移到德州的奧斯汀。

「這次的決定，不是說特斯拉即將離開加州…而是眼下的發展總有極限。」馬斯克表示：雖然自己對特斯拉的加州、內華達超級工廠的再創成功，充滿了極大的信心，並設下了50%的繼續成長預期。但就當前的狀況來看，加州的環境成本與地理因素，可能已無法繼提供特斯拉繼續擴大的空間。特斯拉所指的加州侷限，主要針對的是維持工廠的環境成本，儘管來自矽谷的投資與技術、加州政府對於電動車的綠能補貼，與在地市場銷售吹捧，都是特斯拉之所以成為產業龍頭的背景助力，但隨著公司規模的高速膨脹，加州灣區長年居高不下的土地與生活成本，此時反而成為特斯拉更上一層樓的負擔。

「大家可以去特斯拉在灣區弗里蒙特的超級工廠看看——那裡現在產線根本擠爆了！我們被塞得像是罐頭裡的午餐肉片一樣！」馬斯克強調，雖然加州有他的獨到之處，但過高的生活成本與房地產市場，卻已嚴重影響了特斯拉招募人才與擴大發展的空間，因此自己才會決心「搬家」，把集團總部與特斯拉未來的發展重心搬到更便宜、腹地更寬闊、更多稅制補貼空間的德州奧斯汀。

「我們在奧斯汀的地很大，交通也很方便，特斯拉在那裡的工廠離奧斯汀機場只要5分鐘，開到市中心鬧區也只有15分鐘的距離…這對於我們全國往來非常方便，大家的生活壓力也比較低。」

馬斯克的說法雖然非常務實，但在加州輿論裡卻也出現了無法諒解的批評雜音。這是因為特斯拉前期的崛起，確實收到了加州政府極大的補貼與政策鼓勵，但雙方的賓主情誼卻在新冠疫情期間的「防疫封城令」而撕破臉。

當時，加州州政府對州內所有「非民生必須事業」下達了全面停工令，但為此氣急敗壞的馬斯克卻認為這種防疫限制「根本是垃圾」，除了帶頭強行復工、拒絕配合命令外，特斯拉還與加州政府興訟，氣憤地公開威脅「要立即取消並撤走在加州／內華達州的建廠規畫」。

特斯拉汽車在加州弗里蒙特的工廠裝運。 （美聯社）

「如果（加州政府）有心想保留弗里蒙特的製造工廠，那從現在他們就該好好招待特斯拉——可別忘記，特斯拉可是最後一間還留在加州的車廠。」盛怒中的馬斯克曾如此表示。雖然在特斯拉的生氣施壓下，加州政府後來仍讓步鬆綁了停工令，但不滿的馬斯克卻於2020年稍晚自行搬家到德州，甚至還破釜沉舟式地接連賣掉了自己在加州的豪宅房產。正因為與加州政府的「防疫大戰」，心生嫌隙的雙方才會有了分手的念頭。不過雖然民主黨籍的加州州長紐森（Gavin Newsom）低調表示「不認為特斯拉會大舉撤出加州」，但像是州議會眾議員岡薩雷斯（Lorena González）等地方民代，卻對於特斯拉老闆的過河拆橋極為不滿，直接痛罵「馬斯克去死！」要他吐還州政府優惠給特斯拉的巨額補貼。

加州州長紐森表示，特斯拉的成功加州功不可沒。（Getty Images）

反觀德州方面，卻是對於馬斯克的「教主駕到」感到極為亢奮與歡迎——此前，以德州州長艾伯特（Greg Abbott）為首的共和黨民代，更是表示自己與馬斯克「感情很熟」，甚至在日前德州頒布爭議的「全美最嚴反墮胎禁令」後，阿博特還公開宣稱特斯拉之所以放棄加州、轉進德州的原因，就是因為「馬斯克很欣賞德州的各項保守派社會政策」。

不過對於阿博特的得意發言，馬斯克本人則是很快地予以迴避，強調自己「最好還是避免討論政治」。

不過要賺全世界的錢卻又不想被政治影響，在當今的世道仍顯得相當困難。儘管馬斯克目前完全沒有說明「總部搬遷的規模」？以及加州帕羅奧圖的特斯拉基地，會不會被保留為研發策略的中心據點？還是直接撤出放棄？但在美國已快速走向2022期中選舉的動員預備期時，特斯拉與馬斯克的搬家風波，也無可避免地成為美國政治的激辯話題。