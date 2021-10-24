新聞眼／打完疫苗 擁抱能安心？

11歲以下的兒童尚未接種新冠疫苗，親密接觸更要謹慎；圖為愛達荷州小學校長 Cher Situm 擁抱 5 年級學生 Anthony Nguyen。 （美聯社）

隨著已接種新冠疫苗 的人數愈來愈多，加上人們早已厭倦了戴口罩 及維持社交距離的防疫生活。不少人都好奇，已打過疫苗後，擁抱自己生活圈和社交泡泡之外的已接種疫苗者，是否安全無虞？如果擁抱太過親密，那麼可以和陌生人握手嗎？儘管不少人希望回歸疫情正常生活，卻也感到緊張或不舒坦。

打過疫苗的人們，盼望重回正常生活。(Getty Images)

美國作曲家赫曼‧哈菲爾德（Herman Hupfeld）著名金曲《時光流逝》（As Time Goes By）唱道：「你一定要記得，一吻仍是一吻，一聲嘆息就只是一聲嘆息，一些基本的事情，就算時光流逝，依然不變。」

《時光流逝》因為1942年愛情電影《北非諜影》（Casablanca）而竄紅，歷年不斷有藝人和影視作品改編翻唱，歷久彌新。然而，前述歌詞碰上新冠肺炎 疫情恐怕讓人不由得緊張起來，就算是親臉頰的禮儀，也可能成為新冠病毒擴散的捷徑。

法國總統馬克宏（左）與英國首相強生（右）在G7峰會上，互碰手肘打招呼。(美聯社)

在全球公衛危機爆發之初，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）建議領袖們間改變互親臉頰打招呼的方式，遏止病毒擴散，並以碰手肘的方式代替。

隨著全球新冠疫苗覆蓋率提升，雖然各國的疫苗接種率差異甚大，不少西方富國的民眾認為，既然已經進入「疫苗新時代」（vaccine era），能否恢復疫前的各種寒暄方式。

聯邦疾病防治中心（CDC）統計，全美目前已有64.8%人至少接種一劑疫苗，另有55.9%人完成接種，還有2.9%的人已接種補強針。

全國公共廣播電台（NPR）報導，許多法國人已經開始恢復親臉頰的打招呼方式，但並非每個人都對此傳統感到舒適。

新冠肺炎疫情引起的禮儀反思，不僅只有親吻，還有擁抱和握手。

公共衛生政策與倡議組織「奈及利亞健康觀察」（Nigeria Health Watch）主任恩索佛（Ifeanyi Nsofor）表示，「大多數奈及利亞人已自主解除防疫，無論是否接種疫苗，他們自在的擁抱和握手，只有少數人仍以碰拳頭來打招呼。」

恩索佛表示，他會擁抱已接種疫苗的朋友，但仍比較喜歡碰拳。

已接種者 可以擁抱嗎？

除了個別標準不一之外，人們更想知道，已接種疫苗者可以和認識的親友或陌生人多麼親密？

首先，我們得了解人類究竟如何感染新冠肺炎。

德州貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）成人與小兒科傳染病學助理教授吉兒‧魏德海（Jill Weatherhead）表示：「新冠肺炎雖肆虐全球一年多，新冠病毒仍以飛沫及氣膠（aerosol droplets）的方式，透過呼吸道傳播，因此，愈接近帶原者，染疫風險就愈高。」

新冠疫苗提供部分保障，讓已接種疫苗的人們即便感染病毒也會呼出較少的病毒，形成更大的感染障礙。

魏德海指出，「我們得知Delta變種病毒的突破式感染（breakthrough case）傳染途徑，已接種者仍可能染疫，但機率相對低。」

可接觸多久時間？

另一個問題是，人與人可以接觸多久呢？

我們常聽到公共衛生官員表示，暴露在有病毒的環境中愈久，染疫機率就愈高。

許多人說，15分鐘的近距離接觸，可能就足以讓暴露對象身陷染疫險境。

然而，考量新冠病毒傳播的方式，單一的時間範圍恐怕太過簡單。

賓州匹茲堡大學（University of Pittsburgh）醫學系的疫苗研究中心（Center for Vaccine Research）副教授希瑪‧雷克達瓦（Seema Lakdawala）表示，如果是在擁擠的室內，就算只待不到五分鐘，也可能接觸到新冠病毒。

紐約百老匯演出在關閉一年多後開始重新開放，觀眾爆滿，令人擔心染疫風險升高。（路透）

史丹福大學（Stanford University）傳染病學研究員、卡倫醫師（Abraar Karan）表示：「如果帶原者的傳染力很強，跟此人在同一處室內環境的染疫風險就很高，一個擁抱就可能讓對方中標。」

相反的，如果是身處戶外，空間開闊且空氣流通，病原體就不易附著於人類的呼吸道，停留15分鐘以上的染疫風險可能也不是太高。

抱不抱？看對象、環境

回到打完疫苗後，究竟能不能擁抱的問題。雷克達瓦自述我天生喜愛擁抱他人，她說：「如果我知道對方已經完成疫苗接種，而我也已經打完疫苗，我會給他們一個擁抱，我可以承擔這樣的風險程度。」

雷克達瓦大多戴著口罩，但她願意擁抱沒戴口罩的姊妹，因為她熟悉她的生活規律。她說：「我願意承擔我們姊妹可能面臨的風險。」

不過，雷克達瓦認為，環境因素是一大考量因素。她說：「如果是在擁擠的酒吧，我就會拒絕擁抱。」

她認為，這樣的風險太高，必經是密閉空間且陌生人太多，「如果是在戶外，我就可以。」

同處密閉空間 更危險

維吉尼亞理工學院（Virginia Tech）傳染病學助理教授夏綠蒂‧貝克（Charlotte Baker）表示，比擁抱更大的染疫風險，是「與陌生人坐在同一個密閉空間」。

貝克的自體免疫功能低下，她願意基於以下前提擁抱，「只要人們把口罩戴好，且我知道對方曾去過哪裡，要我敞開雙臂給予擁抱並沒有問題。」

就對方的旅遊史而言，擁抱者或被擁抱者若是曾搭乘六小時的航班，或是最近出席室內音樂會，人們最好在擁抱前三思，若真的要擁抱則請戴好口罩。

在電影院等室內，最好繼續戴上口罩，降低染疫風險。(Getty Images)

如果是親密朋友圈之外的的家人、親戚或朋友，則必須考量對方的工作性質，如果是在健康照護、教育或服務業工作，其潛在的染疫風險可能偏高。

「他們的染疫風險與我不同， 我不認為我可以迎上前擁抱他們」；貝克表示：「那會是我不知道的風險環境。」

詢問陌生人 疫後新現實

魏德海認為，在疫後新時代，人們應該更主動的分享個人新冠疫苗接種狀態，以及與人互動的偏好。

「我認為，大多數人會先問，因為每個人的忍受程度不一樣。」魏德海表示：「如果你是喜歡擁抱的人，可以先問對方是否會排斥，例如表明『我已接種疫苗，可以抱你嗎？』」

儘管這在新冠肺炎疫情爆發之前，詢問陌生人「你是否已接種流行性感冒疫苗？」再行擁抱、親臉頰或握手，超級奇怪，但魏德海建議人們接受這個新常態。

魏德海說：「這已經不再是不合理或詭異的問法了。」

專家表示，了解疫苗接種狀況在抱小孩之前尤其重要。

貝克說：「擁抱別人的小孩之前，應先詢問其父母，而家長也應該如此詢問孩子欲擁抱的對象。」

貝克表示，抱小孩之前採取多項防範措施很重要，包括擁抱小孩之前和之後都要洗手，並且遠離病人。

專家建議，如果你是很謹慎的人，不妨來個尷尬不失禮的隔空擁抱。