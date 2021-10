新聞眼／萬聖節搗蛋 討糖可放心

南卡州哥倫比亞的孩童在社區裡討糖。(Getty Images)

自新冠疫情 於2020年爆發以來,改寫了民眾太多的生活習慣;疫情爆發以前,每逢萬聖節 ,總會在大街小巷聽到孩子們此起彼落「不給糖就搗蛋」(Trick or Treat)的歡聲笑語,但去年受封城影響,以往家家戶戶提南瓜燈籠、扮吸血鬼的節日氛圍不再,取而代之的是「萬徑人蹤滅」的蕭瑟街景。

(選一)加州洛杉磯Woodland Hills舉辦「不给糖就搗蛋」的露天萬聖節活動。(歐新社)

不過,受惠於疫苗 問世、覆蓋率上升,全美各地今年開始陸續解除封鎖,民眾生活漸漸回歸正軌,也能夠好好「重溫」一下萬聖節該有的鬼節氣氛;美國有線電視新聞網(CNN)於是訪問最近剛出新書「生命線上:為公衛而戰」(Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health,暫譯)的作者、喬治華盛頓大學華裔公衛教授溫麟衍(Leana Wen),分析一下今年究竟是否適合帶著孩子們敲響鄰居家的門,調皮地喊一句:「Trick or Treat」?

問:今年萬聖節,還適合去玩「不給糖就搗蛋」嗎?

答:現在國際間疫情仍然持續中,所以不太可能回到2019年萬聖節的樣子,該有的防疫措施還是要有;不過,以美國今年的狀況來說,出去參加不給糖就搗蛋的活動還是相對安全的。

如果當天沒有下雨或下雪的話,我會鼓勵孩子們在戶外活動就好,以維持通風的環境;而給孩子的糖果,最好也獨立包裝,放進孩子們手中的糖果籃,不要像以前一樣放一大盆糖果在門口讓孩子自己抓;如果還是有接觸的話,別忘記為孩子和自己準備乾洗手液。

如果活動區域是在公寓大廈,因為勢必得進入大樓才能挨家挨戶敲門要糖果,染疫的風險相對於獨棟房屋或連排別墅區要高得多;我建議父母不要讓小孩進入公寓大廈,多去戶外空曠地慶祝萬聖節;至於獨棟房屋或連排別墅區,也盡量不要進別人的房子。

問:是否會鼓勵未接種的孩子不要參加萬聖節活動?年齡稍長且已接種的孩子呢?

答:由於新冠肺炎的傳播率仍高,現在新增染疫的病患有約25%都是兒童,因此我會鼓勵未接種的孩子們不要參加室內派對,室外的「不給糖就搗蛋」既好玩又安全。

至於年紀稍長且已經接種疫苗的孩子,我認為父母應和孩子們談談參加室內派對的風險;如果全家每個人都已完整接種的話,由於患重病的風險非常低,和朋友們在室內聚會倒無可厚非。

去年萬聖節期間,Reese's推出機器門,為喬州兒童的trick or treat活動助興。 (美聯社)

問:如果被邀請參加萬聖節派對,要先跟邀請人確定哪些事?

答:我會先問「有誰參加」?如果知道參加的人都打過疫苗的話,比起和未打疫苗或疫苗接種狀態未知的人參加派對更安全。

第二,我會問「在哪裡舉辦」?如果是在室外,且可以一直待在室外的話,那麼染疫風險自然比待在室內通風不良的地方低很多;如果是在室內,參加的人會不會太多?能不能保持安全距離?這些都會影響風險評估。

問:輝瑞(Pfizer)疫苗可能在萬聖節前獲得食藥局(FDA)對5至11歲兒童的授權,父母需要趕快帶孩子去打嗎?

答:很多家長希望讓自己的孩子愈快接種愈好,但實際上因為要「打完第二劑後過14天」才會被認定「已完整接種」,而現在都還不知道FDA是否通過授權,所以時程上必定來不及趕在萬聖節前打完第二劑,因此打不打都不影響今年萬聖節活動。

問:那今年,您想和您的孩子打扮成怎麼樣呢?

答:我兒子超愛小熊維尼,去年他就說要穿這樣出去要糖果,可惜去年疫情太嚴重,沒能讓他出去玩,所以我想今年他應該會穿那件小熊維尼的套裝;至於我女兒,我想把她打扮成小熊維尼裡面的那隻小豬,剛好跟她哥湊一對;我真的好期待帶著兩個孩子和鄰居的孩子一起玩萬聖節的「不給糖就搗蛋」。