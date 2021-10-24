新聞眼／萬聖節搗蛋 討糖可放心

南卡州哥倫比亞的孩童在社區裡討糖。(Getty Images)

自新冠疫情 於2020年爆發以來，改寫了民眾太多的生活習慣；疫情爆發以前，每逢萬聖節 ，總會在大街小巷聽到孩子們此起彼落「不給糖就搗蛋」(Trick or Treat)的歡聲笑語，但去年受封城影響，以往家家戶戶提南瓜燈籠、扮吸血鬼的節日氛圍不再，取而代之的是「萬徑人蹤滅」的蕭瑟街景。

（選一）加州洛杉磯Woodland Hills舉辦「不给糖就搗蛋」的露天萬聖節活動。（歐新社）

不過，受惠於疫苗 問世、覆蓋率上升，全美各地今年開始陸續解除封鎖，民眾生活漸漸回歸正軌，也能夠好好「重溫」一下萬聖節該有的鬼節氣氛；美國有線電視新聞網(CNN)於是訪問最近剛出新書「生命線上：為公衛而戰」(Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health，暫譯)的作者、喬治華盛頓大學華裔公衛教授溫麟衍(Leana Wen)，分析一下今年究竟是否適合帶著孩子們敲響鄰居家的門，調皮地喊一句：「Trick or Treat」？

問：今年萬聖節，還適合去玩「不給糖就搗蛋」嗎？

答：現在國際間疫情仍然持續中，所以不太可能回到2019年萬聖節的樣子，該有的防疫措施還是要有；不過，以美國今年的狀況來說，出去參加不給糖就搗蛋的活動還是相對安全的。

如果當天沒有下雨或下雪的話，我會鼓勵孩子們在戶外活動就好，以維持通風的環境；而給孩子的糖果，最好也獨立包裝，放進孩子們手中的糖果籃，不要像以前一樣放一大盆糖果在門口讓孩子自己抓；如果還是有接觸的話，別忘記為孩子和自己準備乾洗手液。

如果活動區域是在公寓大廈，因為勢必得進入大樓才能挨家挨戶敲門要糖果，染疫的風險相對於獨棟房屋或連排別墅區要高得多；我建議父母不要讓小孩進入公寓大廈，多去戶外空曠地慶祝萬聖節；至於獨棟房屋或連排別墅區，也盡量不要進別人的房子。

問：是否會鼓勵未接種的孩子不要參加萬聖節活動？年齡稍長且已接種的孩子呢？

答：由於新冠肺炎的傳播率仍高，現在新增染疫的病患有約25%都是兒童，因此我會鼓勵未接種的孩子們不要參加室內派對，室外的「不給糖就搗蛋」既好玩又安全。

至於年紀稍長且已經接種疫苗的孩子，我認為父母應和孩子們談談參加室內派對的風險；如果全家每個人都已完整接種的話，由於患重病的風險非常低，和朋友們在室內聚會倒無可厚非。

去年萬聖節期間，Reese's推出機器門，為喬州兒童的trick or treat活動助興。 (美聯社)

問：如果被邀請參加萬聖節派對，要先跟邀請人確定哪些事？

答：我會先問「有誰參加」？如果知道參加的人都打過疫苗的話，比起和未打疫苗或疫苗接種狀態未知的人參加派對更安全。

第二，我會問「在哪裡舉辦」？如果是在室外，且可以一直待在室外的話，那麼染疫風險自然比待在室內通風不良的地方低很多；如果是在室內，參加的人會不會太多？能不能保持安全距離？這些都會影響風險評估。

問：輝瑞(Pfizer)疫苗可能在萬聖節前獲得食藥局(FDA)對5至11歲兒童的授權，父母需要趕快帶孩子去打嗎？

答：很多家長希望讓自己的孩子愈快接種愈好，但實際上因為要「打完第二劑後過14天」才會被認定「已完整接種」，而現在都還不知道FDA是否通過授權，所以時程上必定來不及趕在萬聖節前打完第二劑，因此打不打都不影響今年萬聖節活動。

（選一）加州洛杉磯Woodland Hills舉辦「不给糖就搗蛋」的露天萬聖節活動。（歐新社）

問：那今年，您想和您的孩子打扮成怎麼樣呢？

答：我兒子超愛小熊維尼，去年他就說要穿這樣出去要糖果，可惜去年疫情太嚴重，沒能讓他出去玩，所以我想今年他應該會穿那件小熊維尼的套裝；至於我女兒，我想把她打扮成小熊維尼裡面的那隻小豬，剛好跟她哥湊一對；我真的好期待帶著兩個孩子和鄰居的孩子一起玩萬聖節的「不給糖就搗蛋」。