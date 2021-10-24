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大仁說財經／印度發電變「黑」…復甦告急

文／張大仁
印度政府近年積極推動再生能源發展，其中太陽能是補足能源缺口的重要產業，圖為古吉拉特省一間太陽能電廠員工在清洗太陽能板。(路透)
印度政府近年積極推動再生能源發展，其中太陽能是補足能源缺口的重要產業，圖為古吉拉特省一間太陽能電廠員工在清洗太陽能板。(路透)

中國並不是唯一面臨能源危機的亞洲主要經濟體。未來幾個月，亞洲第三大經濟體印度也可能面臨電力短缺的問題，因為其大部分發電廠的煤炭庫存已降至極低水平。

17家燃煤電廠 庫存趨零

印度中央電力局(CEA)在最新報告中表示，在全印度135家燃煤電廠中，多達63家的煤炭庫存量低於2天；它補充說，其中17家煤炭庫存更已降至零。

總共有75家電廠的煤炭存量不到5天，CEA認為5天的水平是「超級關鍵」。雖然這些電廠不會在幾天內下線，但它們極易受到煤炭供應進一步中斷或需求激增的影響。

煤炭占印度發電量近70%。

印度煤炭部沒有對這個現況提出回應。但電力部長辛格(R.K. Singh)告訴《印度快報》(The Indian Express)，「未來5至6個月」的情況可能「好不到哪裡去」。

隨著企業從今年初新冠疫情的殘酷浪潮中逐步復元，印度的電力需求一直在飆升。電力部在9月聲明中表示，「能源需求不斷增加對經濟來說是個好兆頭，令人鼓舞」，因為這意味著更多家庭能夠負擔得起電力，工業正在恢復到疫情前水平。

辛格告訴《印度快報》，「需求不會消失，只會增加。」「我們增加了2820萬個消費者，大多數是中下階層和窮人，他們購買了風扇、電燈和電視機。」

與此同時，印度的煤炭供應受到季風的打擊，強降雨影響了採礦和運輸。辛格說，目前短缺情形「超出」正常範圍，但尚未導致任何停電，「目前我們還是可以供應所需電量的煤炭。」

根據印度能源部的聲明，大部分煤炭產品在印度開採的印度煤業有限公司(Coal India Limited)已被要求提高產量。

電價高漲 危及經濟復甦

然而，野村證券分析師表示，如果印度不能盡快解決煤炭短缺問題，「電力產業公司將面臨以高昂成本進口煤炭的前景」，從而損害該國的經濟復甦。

後疫情大宗商品的榮景以及為應對氣候危機而減少煤炭開採的努力，已推動全球煤炭價格飆升。

雖然空調的使用頻率通常會在年底前減少，從而緩解電網壓力，但印度將在11月慶祝其最大的節日之一排燈節，這可能會導致消費再次激增。

野村證券分析師瓦瑪(Sonal Varma)和南迪(Aurodeep Nandi)在10月初的報告中表示：「由於經濟持續正常化和即將到來的節日銷售，電力需求可能會上升，供應中斷對成長趨勢構成重要的近期下行風險。」

中國的電力緊縮已經造成家庭停電並迫使工廠減產，有可能減緩該國龐大的經濟動能，並對全球供應鏈帶來更大壓力。

印度電廠的煤炭庫存降至低點。（路透）
印度電廠的煤炭庫存降至低點。（路透）

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