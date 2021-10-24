每周一書／《吃佛》 從一座城市窺見藏族的劫難與求生

坐落在青藏高原東部的藏族小鎮「阿壩」（Ngaba），是藏人與共產黨與最初交手的地方，也是今日備受中國 當局壓制與布滿鬼眼監控之地。

《洛杉磯時報》駐北京辦公室主任芭芭拉．德米克（Barbara Demick）曾三度秘密前往四川阿壩地區，想了解為何150多名抗議中共 暴政的自焚藏人三分之一出自阿壩。芭芭拉根據這段經歷撰寫的《吃佛》一書，曾入圍巴美列捷福（Baillie Gifford Prize）非虛構寫作獎、紐約時報 年度最佳好書，並獲華盛頓郵報、經濟學人、出版人週刊等媒體齊聲讚譽。

書名《吃佛》來自1930年代，毛澤東的紅軍敗逃到青藏高原，抵達阿壩時，士兵因為過於飢餓而洗劫當地寺廟，吃下那些由麵粉與酥油做成的小佛像，他們其實是在吃佛；他們自知褻瀆了西藏人的神聖信仰，卻滿不在乎。

自此每隔十年左右，阿壩就會出現反政府的激烈抗議活動，自焚的風潮戳破了中共聲稱藏人樂於受到中國統治的說法。老一輩的藏人流血奮力抵抗解放軍的入侵，年輕一輩的藏人則銘記達賴喇嘛的非暴力理念──他們不忍心殺戮他人，只殺自己──以自焚做為對中共高壓統治的沉重抗議。

芭芭拉．德米克耗時數年，深入阿壩、成都、拉薩、理縣、九寨溝、南京、中尼邊界、印度達蘭薩拉等地，親訪達賴喇嘛與數十位藏人，並逐一考證查實，描繪出在全世界最有權力的政府的壓制之下，西藏最真實的處境。

本書敘事橫跨數十年的西藏與中國現代史，透過德米克筆下的人物娓娓道來：在文革期間遭到抄家的公主；在著名的格爾登寺變得激進的年輕流浪藏人；努力向上卻愛上中國女人的行動創業者；冒著生命危險大膽反抗的詩人兼知識分子；自小就被迫在家庭與難以捉摸的中國金錢誘惑之間做抉擇的藏族女學生……他們都是普通人，他們只是想在家鄉過正常、幸福的生活，而不必在信仰、家庭、國家之間做出棘手的抉擇。他們都面臨同樣的困境：究竟要抵抗中國，還是加入中國？究竟要遵循佛教教導的慈悲與非暴力嗎，還是起而反抗？

西方人長久以來把西藏文化想像成一種充滿靈性與平和的文化，德米克揭開了這種長久以來的誤解，帶大家洞悉21世紀藏人的真實樣貌。當今的藏人飽受一個勢不可擋、無所不能的超級大國掠奪，但他們仍努力保護文化、信仰與語言。德米克的描述細膩入微，樸實無華，時而令人震驚，久久無法忘懷。(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661)