親子之間／女兒大學畢業了

女兒成長路上讓父親費心費力，現在都化作了甜蜜和驕傲。(作者提供)

女兒今年大學畢業，我和兒子趕去英國牛津大學參加了10月的畢業典禮。

牛津大學 10月畢典

畢業典禮按傳統在謝爾登大禮堂（Sheldonian Theater）舉行，這座禮堂一次只能容納幾百位畢業生外加觀禮的家人親友，因此畢業典禮不得不分很多批。

近千年來，這所大學從來沒有想到改改規矩，租個大體育場一次性地舉辦一場盛大的畢業典禮，非要少量多次地按古老傳統行事，英國的保守可見一斑，也可見他們對傳統的尊崇和驕傲。幾個世紀以來，這所禮堂曾經出過多少對人類有重大影響的名人啊！

畢業典禮全程用拉丁文，嘰里呱啦的沒人能聽得懂。我和兒子只好互相提醒，按照手裡的議程連蒙帶猜地跟著進度。全場沒有美國 大學畢業典禮必有的邀請名人演講的節目，這也可以理解，這種多場典禮的安排，如何邀請名人演講？

儀式結束後，我們在各處景點拍了許多照片。到處都是風華正茂的學生，穿戴著學位袍，或穿行或拍照於古老典雅的建築之間。一時才覺得自己老了，當年的青蔥苦澀歲月恍惚就是一瞬間的事。

想起我剛大學畢業時，一位長者看著我，眼中充滿仁慈，口中無限感慨，向我吐露出與我現在一模一樣的心境，並且在我的筆記本裡寫下了下面一段話：「木欣欣以向榮 泉涓涓而始流 羨萬物之得時 感吾生之行休」。

這段話和我的筆記本一直保存到現在，只是多少年來，我不曾有過「吾生行休」的感覺。作為一個單親父親，除了養兒育女外，本人在工作 上從無懈怠，一直努力有加。對生活工作中不如意的人和事，有妥協有犧牲，但從不停止自我鞭策。

十多年來，除四年前一次手術外，我未曾請過一天病假。有一年周五早上做例行肛腸鏡檢查，醫生告訴我打麻藥後24小時之內不可以開車。想到第二天大清早要開車送兩孩子去遠處的考點考SAT ，當場決定不打麻藥。整個過程感覺漫長難忍，但也熬了下來，醫生護士全都驚佩不已。當天下午我就去公司上班了。

妻子剛去世那年是最艱苦的一年。孩子需要我耐心細緻的關愛，工作也不能耽誤。有一次我和老闆說抱歉，她竟流淚了，說你和正常家庭的員工比也毫不遜色，何況你在工作上有1000個理由可以被原諒。

我最怕家庭的變故給孩子幼小的心靈帶來負面的不可修復的創傷。妻子去世時，兒子才八歲，女兒也才六歲。兒子過早地成熟起來，女兒從小任性，又年幼不懂事，尤其費力。

牛津大學的畢業典禮按傳統在謝爾登大禮堂舉行。(作者提供)

從小反叛 膽大出格

記得妻子剛診斷出癌症後與醫生的第一次見面，大清早，來不及送女兒去學校。當時正值暑假，五歲的女兒即將於秋季進入學前班（kindergarten），但學區舉辦了一個暑期項目，讓這些孩子們每天去半天，寓教於樂，使他們開學後能盡快適應。女兒已去了一星期，每天樂在其中。而這天要見醫生，預約已等了好多天，當然不會把女兒上學的事當回事，也沒有顧及她的感受，沒有提前和她講。到了診所，剛要見醫生，女兒突然發現時間過了8時，大哭大鬧起來，一定要我送她走，說她會錯過學校好幾個活動。我深知女兒的脾性，她要是鬧起來可以大哭三天三夜，直到達到目的。不得已，只得留下妻子，帶女兒直奔學校。

從小女兒就表現出了極強的求知欲，她的性格有點像男孩，任性反叛，膽大出格，對重要的事毫不在乎。而兒子反而認真耐心聽話，小兩歲的女兒有時反而欺負哥哥。

妻子有一次住院治療，我也陪在那裡，兩個孩子由親友照顧。當我抽空跑回家陪他們睡覺時，忘了什麼緣由，女兒突然發脾氣哭鬧，在床上用腳猛踹哥哥的臉，熟睡中的哥哥哭醒了。當我上去抓女兒時，她尖叫著滿屋子亂跑，怎麼都抓不住。直到她被自己嚇尿在地板上的尿滑倒了，跌倒的聲音很脆很響（她小時候每當緊張和害怕就會尿褲子）。正當此時，有人敲門。原來樓下的老頭以為我在虐待兒童，想要報警。老頭的妻子勸他先上來看個究竟，才免了一場麻煩，否則美國有關機構會把孩子帶走領養，要想把孩子要回來，免不了繁雜的程序和官司。

同樣的事情又在女兒初中時重演。那一次她又不知為什麼事和我打打扯扯起來，從樓上拉扯到廚房，好在當時廚房的窗戶忘了拉上窗簾，而且主要是女兒出手在我身上撒氣，夜裡的燈光下不知道窗外正站著員警目睹了這一切。原來街上的人聽到女兒尖厲的哭鬧聲，警惕性很高，叫來了員警。員警把我排除在外，和女兒閉門談了「很久」（感覺上）。當時的我心中忐忑不安，生怕女兒說錯了什麼。

女兒這樣的情緒一度令我懷疑她有問題，為此帶她看過不同的心理醫生，都沒搞出所以然，但我一直慶幸自己沒有簡單粗暴地對待她，而是以極大的耐心和愛去化解。

妻子剛去世不久，女兒經常不可理喻地刁難人。那年大冬天，每天晚上洗澡後，她都是緊緊裹著浴巾躺在衛生間的地板上，等我從浴巾上下的縫隙裡給她一點一點地穿上睡衣睡褲，過程中不能有一絲漏氣。一旦有漏，她就大叫「over」，要我重來。翻來覆去經常折騰到夜裡一、兩點，好多次我都氣瘋了想打她。但我不能！我知道孩子內心的痛苦無處發洩，她很可能是通過這種方式在獲取我對她的關注，在確認我對她的愛。我就是憋出內傷來也決不能讓孩子受到二次傷害。

終於平息了女兒的情緒，可能她也累了。兩孩子在大床上一左一右擠在我的懷裡。我摟著女兒，拍著她的背，她依偎在我胸前嚶嚶地哭，一會就睡著了。

記得有一次正在做實驗，兒子來電話說，妹妹下面流了許多血，很害怕。我知道她到了發育年齡了，於是飛車往家趕，被高速上的員警攔了下來。一番解釋後，員警正色道：你兒子多大？我當時心中一驚，心想該不會犯了另一條罪狀，非法讓不到年齡的孩子留在家中？

我和兒子趕去牛津大學參加女兒的畢業典禮。(作者提供)

社區服務 上千小時

高中幾年，女兒經常不做作業，幾乎天天遲到，還由於要參加各種活動有20%的時間缺課。我曾無奈地和她戲言，這正是壞學生所具備的三項特徵。

好在她有點小聰明，考試向來不錯。在沒準備的情況下SAT考了2380分（滿分2400），也考了好多門AP。事後證明這對她拿到牛津大學的無條件錄取很有幫助。她把大量時間用在了各種社會活動上，社區服務達到了驚人的上千小時。

女兒沒有報美國的任何藤校，她沒有保持很高的GPA，被藤校錄取的機會不大；而英國的規定是牛津劍橋只能報一所，所以她很幸運地在只有一條門縫的情況下抓住了機會。

其實，女兒只要稍微遵守牌理，上麻省理工學院(MIT)的機會是很大的。MIT喜歡數學好的女孩，女兒已連續五年進入AIME。這是一項知名的數學競賽，每年美加兩國不分年級會有約250 名女生進入這項比賽(男生則比較多)，一般來說，進入此賽的女孩申請MIT較有優勢。

然而，上高中後，我明顯發現女兒對數學興趣缺缺！一做數學作業就昏昏欲睡，但數學競賽往往仍然榜上有名，讓我很困惑。我發現她對文科很有天賦和興趣，我曾和她有過一段對話，她說其實自己也不知道到底想要什麼。

確實，認識自己很難。人們往往認為擅長一定喜歡，這很容易誤導人。好在女兒申請大學專業時，我讓她遵從自己的內心(follow her heart)，不要去追求易於謀生的熱門專業。

這也是文革在我家三代人中所形成的否定之否定。家父當年在家鄉算是一個筆桿子，有文章發表在人民日報上，後來在文革中挨整，以致於全家一致反對我選擇文科，不得已我放棄了少年時代所可能達到的一個難得的重要成就。時代和環境變了，沒有必要再讓女兒重蹈覆轍了。

不同於美國的大學申請，牛劍的申請早在10月15日之前。但女兒沒有注意，誤了截止日。好在高中畢業後她按早有的計畫gap(間隔)了一年，到西非國家塞內加爾去歷練了一番，於是她就在這一年申請了大學。

擔心當然是有的，一般華人家庭就是男孩子也不會放心讓去。不過女兒是個很執著的人，認准了的事九頭牛也拉不回來，我自己也有顆大心臟，就成全她了。

記得臨行之前一個月，女兒突然驚呼需要再考一次SAT！原來，當時的SAT已是改革後的新版，雖然有兩年過渡期，大學錄取時新舊版SAT都會採納，但女兒舊的SAT考得太早，很有可能不再算數。於是臨時報名，估計女兒是整個北美獨一份高中畢業後又去考SAT的人。

事不湊巧，她考試之前我因手術住院了。考試前一天，放暑假在家的兒子和女兒來看我，我叮囑兒子一定監督女兒做一、兩套新版的考題以熟悉題型和節奏。

不想晚上就出狀況了。女兒拒絕練習SAT，反而要求兒子開車送她去聖荷西朋友家參加party。兒子沒有答應並沒收了女兒的手機，鎖上自己房間的門，以為可以迫使女兒就範。

沒想到女兒竟然獨自坐加州火車(Caltrain)離開。她到站後需要走很遠的路。那朋友的家在山上，她又沒有手機聯繫，最終也沒有找到地方。到了半夜，回程的Caltrain也停開了，她不知怎麼走到了聖荷西市區，最後坐上了日夜行駛的22路車回到了自家所在的小鎮。這路公車是有名的流浪漢睡覺的車，許多流浪漢夜裡就坐在車裡，一路幾個來回地睡覺。想起來真是後怕！

牛津校園內著名的嘆息橋。(作者提供)

費心費力 都變驕傲

女兒在夜裡3時回到了家中，第二天6時多就爬起來，早飯也沒來得及吃就被哥哥一路狂奔開去趕考了。她頭天的晚飯也沒吃。

事後我罵了兒子，他說他睡著了，全然不知發生了什麼，他當天駕車送妹妹去奧克蘭打疫苗，確實辛苦。後來女兒考了1590分，離滿分只差十分，她還因此振振有詞地對我說考前練習沒必要。

都說女兒是爸爸的小棉襖，隨著年齡增長，女兒與我越來越和諧了，她現在和我有更多的交流。一晃大學畢業了，這次旅行女兒居然問了許多我過去在中國的事。她已成長為一個領悟性強、有獨立思考能力的孩子，足以令人欣慰。女兒在成長中帶給我的諸多費心費力，現在都化作了甜蜜和驕傲。

今天我們要走了，

留下遺憾和美麗的青春。

我們的心裡在等待，

等待著重溫少年的夢。

有一天我們老了時，

應否無愧地告訴自己：

那美好的仗我們打過了，

該跑的路我們跑盡了。

2021.10

（本文由公眾號「皮皮蝦」授權刊出）