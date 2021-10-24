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醫藥短波／性病不可怕 了解和治療才是上上策

顔世蓮

美國疾病防治中心的數據，五人之中就有一人患性傳染病。2019年，約有250萬病例，其中淋病、梅毒和衣原體比前些年增加了30%。

★什麼是最常見的性病呢？

在美國最常見的性病是HPV，人乳頭瘤病毒。

★染上性病也可能不知道嗎？

是的，許多性病症狀非常輕微或者根本沒有症狀。舉例來說大約有75%的女性和50%的男性患有衣原體感染卻不知道他們有帶菌。而令人擔憂的是90%的性皰疹患者也沒有令人注意的症狀。

★沒有性行為就不會感染性病了吧？

性病有病菌、病毒和衣原體等不同的病原，有時不一定要真正的性行為，即使是口腔或者是皮膚與生殖器的接觸即可傳播。有時共用毛巾也能將性病傳染給另一個人，最常見的就是（HPV）人乳頭瘤病毒。

★坐馬桶會感染上性病嗎？

一般來說，這些病原不能在堅硬的表面上生存或繁殖——包括馬桶座圈。細菌性和病毒性病無法在身體的粘膜之外存活。因此，幾乎不可能從馬桶座圈上感染性病。

★怎樣才能避免患上性病？

避免性病的唯一萬無一失的方法，就是不發生性行為（陰道、肛門或口腔）。對於性活躍的人來說，要有衡而且正確的使用避孕套才能夠防止性病。

★性病是可以治療的嗎？

目前的好消息是幾乎所有的性病都是可以治療，不過越是早期發現越能減少副作用和健康問題。

★什麼時候要去看醫生？

凡是有生殖器部位紅腫，灼熱疼痛；陰道或陰莖有不尋常的分泌物；下腹疼痛，月經之間出血的情形等，總之男人腰帶之下，女人裙腰以下發生任何異常現象，都應該立刻去看醫生。

美國 疾病防治中心

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