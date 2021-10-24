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醫藥短波／男人沒長「胸」 怎會罹患乳腺癌？

顔世蓮

許多人說，男人沒「胸」，怎麼會得乳腺癌呢？更多的男性從不擔憂自己患上乳腺癌，認為那是女性的事與我無關。診斷出來之後，幾乎每個人都覺得不可思議，「醫生你有沒有搞錯，堂堂男子漢，哪會得乳房癌？天方夜譚吧？」

其實這是一種錯誤的觀念，常常導致男性喪失警覺心，往往拖到癌症晚期才發現。

根據美國癌症學會的數據，男性乳腺癌的情況雖然少，約占乳腺癌中的1%，只是估計在2021年將有2650位男性會被診斷為乳腺癌，不過通常是晚期，5年的生存率大約只有26%。

★男性乳腺癌容易發現嗎？有什麼症狀嗎？

大約80%的男性乳腺癌，是乳頭凹陷，乳暈下出現無痛性的腫塊，出現腋窩淋巴球腫大。另外還可能有異常分泌物，皮膚出現紅腫或脫屑。

★什麼樣的人會得男性乳腺癌呢？

1.家族史，有20%罹患乳癌的男性病人，家族中患有類似的疾病。但是有更多的誘發因子是來自於後天。

2.酗酒有肝病的人。肝臟製造在血液中攜帶荷爾蒙的結合蛋白質，影響荷爾蒙的活性。肝硬化的男性，體內雄性激素偏低雌性激素偏高。

3. 服用雌性激素治療的人，例如前列腺疾病的人，服用的一些藥劑中含有一定的雌性激素，可能會增加乳腺癌的風險。另外變性男子大量服用雌激素，乳癌的發生機率也大為增加。

4.肥胖而且缺乏活動的人。中年肥胖之後，脂肪細胞就會將雄性激素轉化成雌性激素，就意味著體內含有較高的雌性激素。

5.接觸大量輻射線的人也容易誘發乳腺癌。

另外患有klinefelter syndrome、克氏綜合症者，這些人在基因上多出一個女性X染色體，變成46XXY，睾丸偏小，雌激素不足多有不孕症，相對雌激素較高，乳腺癌風險增加。

還有就是那些男性乳房異常發育，所謂gynecomastia男性女乳症的患者，雖然並非是腫瘤，但是患上乳癌的比率是正常男子的20到50倍。

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