我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

移民信箱／雇佣關係在H-1B到期前終止 尚有60天寬限期

耿婷律師主答

讀者問：

我目前是H-1B，申請了EB-1B，7月底又filed I-485，沒有加急，當時I-140還在pending。現在我的NIW的I-140 approved，10月b表就current。目前遇上layoff，請問對保持身分有什麼建議，以及現在這種情況下我能否interfile EB-2？

答：

依據你提供的信息，你目前是以H-1B身分居留在美國。如果你的雇佣關係在H-1B身分到期前終止的話，你還有60天的寬限期（Grace Period）可以在美國轉成其他身分。儘管你在還具有有效H-1B身分的時候已經遞交了I-485綠卡申請，但是如果這個基於EB-1B申請的I-485被拒的話，移民局會視整個I-485 pending期間你都不具有合法的在美身分。所以你應該在H-1B身分終止的60天內，盡快遞交你新的基於NIW申請的I-485，或者盡快找到新雇主幫你申請H-1B身分。移民局接受你新的I-485申請以後，你可以撤銷之前基於EB-1B提交的I-485，以免因為有兩個同時pending的I-485造成移民局拖延批准你的綠卡申請。

H-1B 移民局 美國

上一則

每周一書／《吃佛》 從一座城市窺見藏族的劫難與求生

下一則

移民信箱／H-1B申請正常審理時間是2至6個月

延伸閱讀

移民信箱╱轉換成B-2身分 可線上遞交申請

移民信箱╱轉換成B-2身分 可線上遞交申請
H-1B換雇主 不影響配偶H-4身分

H-1B換雇主 不影響配偶H-4身分
60天內提交H-1B轉換雇主申請 將被視為仍有身分

60天內提交H-1B轉換雇主申請 將被視為仍有身分
H-1B簽證6年已滿 海外居住1年後可再申請6年

H-1B簽證6年已滿 海外居住1年後可再申請6年

熱門新聞

好市多出售的亞洲食物越來越多，中式、台式、日式、韓式等林林總總。（本報檔案照）

封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

2021-10-17 02:29
好市多的顧客推著購物車走向停車場，滿載而歸。 （Getty Images）

封面故事／好市多品質有保障 贏得亞裔「芳」心

2021-10-17 02:30
美國的肥胖人數增加速度很快。（Getty Images）

封面故事／美國人多肥胖 怪罪好市多量大易失控

2021-10-17 02:28
以流線輪廓、磨砂玻璃打造的公廁，和一旁的峽灣、海洋、雪景相映成趣。(取自visit_helgeland IG)

生活／挪威海濱有座「世界最美公廁」 可看極光

2021-10-17 02:10
市長李卡多宣讀市議會道歉決議。（記者王子涵／攝影）

封面故事／聖荷西華埠縱火案 華人等到遲了134年的道歉

2021-10-17 02:27
變種病毒讓旅遊業難以恢復到2019年的需求水平。(Getty Images)

大仁說財經／變種病毒衝擊 飛往景點的班機何時滿？

2021-10-17 02:16

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」