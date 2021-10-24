移民信箱／雇佣關係在H-1B到期前終止 尚有60天寬限期
讀者問：
我目前是H-1B，申請了EB-1B，7月底又filed I-485，沒有加急，當時I-140還在pending。現在我的NIW的I-140 approved，10月b表就current。目前遇上layoff，請問對保持身分有什麼建議，以及現在這種情況下我能否interfile EB-2？
答：
依據你提供的信息，你目前是以H-1B身分居留在美國。如果你的雇佣關係在H-1B身分到期前終止的話，你還有60天的寬限期（Grace Period）可以在美國轉成其他身分。儘管你在還具有有效H-1B身分的時候已經遞交了I-485綠卡申請，但是如果這個基於EB-1B申請的I-485被拒的話，移民局會視整個I-485 pending期間你都不具有合法的在美身分。所以你應該在H-1B身分終止的60天內，盡快遞交你新的基於NIW申請的I-485，或者盡快找到新雇主幫你申請H-1B身分。移民局接受你新的I-485申請以後，你可以撤銷之前基於EB-1B提交的I-485，以免因為有兩個同時pending的I-485造成移民局拖延批准你的綠卡申請。
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