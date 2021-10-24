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移民信箱／H-1B正常結束 應在10天內盡快離境

耿婷律師主答
H-1B身分正常到期，如果新雇主未能在到期前遞交Transfer申請，就需要在身分到期後的十天內盡快離境。（本報資料照片）
H-1B身分正常到期，如果新雇主未能在到期前遞交Transfer申請，就需要在身分到期後的十天內盡快離境。（本報資料照片）

讀者問：

我在現在公司工作，用的是H-1B cap-exempt，要轉到另外一個cap-exempt公司。現在公司的H-1B很快就到期terminate了，但是發現新公司還沒有向USCIS提交我H-1B transfer申請，打電話問HR，回答說在聯繫移民律師，但律師還沒有聯繫我要材料。請問：

1、只要現在H-1B過期之前提交了transfer申請，就能接著合法工作了嗎？

2、如果H-1B過期前沒提交transfer，導致身分失效，那我還能不能合法待在美國？如果之後再申請，是不是就不能transfer了，只能重新申H-1B，導致只能等新H-1B approve後才能工作？

答：

一、是的，只要在目前H-1B身分過期之前讓移民局收到你的H-1B Transfer申請，移民局頒發收據以後，你就可以開始合法為新雇主工作。

二、如果H-1B到期前你的新雇主沒提交transfer，導致你的身分失效，那你就不能再繼續合法待在美國，也不能再申請Transfer了。一般來說，如果是在H-1B身分過期前雇佣關係提前結束，那麼H-1B身分持有人有60天寬限期轉換雇主或者轉換成其他身分，抑或離境。但如果H-1B身分是正常到期，那麼H-1B身分持有人只有10天寬限期來準備離境。

以你的情況來說，因為你的H-1B身分是正常到期，如果新雇主沒能在到期前為你遞交Transfer申請，你就需要在身分到期後的十天內盡快離境。離境之後，你的新雇主（cap exempt）可以向移民局遞交一個新的H-1B申請，批准以後你需要去美國使領館申請H-1B簽證。你持H-1B簽證入境美國之後，就可以開始為新公司工作。

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