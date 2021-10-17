料理功夫／番茄的美味

番茄炒蛋

番茄炒蛋

材料：

牛番茄2顆、雞蛋 3顆、蒜頭3瓣壓碎、蔥末些許、醬油少許、糖少許、番茄醬2大匙、橄欖油適量、醋少許、水約10毫升。

作法：

1.番茄洗淨切片。

2.雞蛋打入碗裡拌均勻。

3.平底鍋倒入橄欖油，把蛋液倒入，大致凝固舀到碗中，油量不能少否則會糊鍋。

4.同鍋放些油、蒜末微煎，把番茄片放入翻炒，加入水，接著加番茄醬，持續拌煮，番茄軟爛後，加入炒好的滑嫩雞蛋，些許的醬油跟糖混合，鍋邊加醋翻炒，撒上蔥花，起鍋裝盤。

小叮嚀：

番茄吃熟的，加醋添油可釋放七倍茄紅素。

番茄蝦蘋果 穀物沙拉

番茄蝦蘋果穀物沙拉

材料：

小番茄3顆、蘋果半顆、蝦3尾、毛豆約50克、玉米40克、薏仁30克、薑黃粉適量、水、鹽少許。

作法：

1.薏仁泡水4小時，放入鍋中加水，外鍋放3杯水蒸，開關跳起續燜著。

2.毛豆煮熟，去薄膜。

3.玉米煮熟剝顆粒。

4.蝦燙熟剝殼去腸泥。

5.小番茄、蘋果洗淨，小番茄剖半，蘋果切薄片裝飾。

6.薏仁、毛豆、玉米加些鹽，灑上薑黃粉，材料分層放入，上面放蘋果片、蝦，最後擺上小番茄，吸睛的玻璃罐沙拉即完成，適合野餐。

番茄蔬菜 燜飯

番茄蔬菜燜飯

材料：

米兩杯、小番茄3顆、長豆(又名紅豆)200克、洋蔥半顆、乾黑木耳5克、水適量、鹽少許、橄欖油適量、醋少許、香菜少許。

作法：

1.乾木耳泡水切長條、小番茄剖半、長豆切斷、洋蔥切片備用。

2.平底鍋加油，步驟1的材料翻炒，最後加入香菜末，加鹽調味。

3.米放電鍋蒸好，把步驟2的材料倒入攪拌均勻，鍋邊倒入一些醋，接著燜煮5分鐘左右即完成。