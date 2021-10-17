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料理功夫／經典川菜 麻婆豆腐

崇輝
麻婆豆腐
麻婆豆腐

鮮嫩的豆腐配以油亮微黏暗紅色湯汁，再加上青綠的香蔥末，就是品相可人又經濟實惠的麻婆豆腐。麻辣嫩鮮的口感，跟白米飯一起吃，是最下飯的經典川菜之一。

材料：

普通豆腐1塊、牛肉25克、郫縣豆瓣醬2湯匙、花椒1大湯匙、小香蔥4～5根、乾辣椒粉1湯匙、胡椒少許、乾澱粉1大湯匙、生薑1小塊、植物油1湯匙、水50克、醬油1湯匙、鹽少許。

材料
材料

作法：

1.分別用乾鍋將花椒炒香，研磨後備用。

2.豆腐切塊，鍋中添水加入少許的食鹽，大火燒開後，焯水去除豆腐的腥味，撈出瀝乾，備用。

3.牛肉切末，加少許胡椒及食用油醃製約20分鐘。生薑切末，小香蔥兩用，蔥白切段，蔥葉切細絲。

4.熱鍋冷油，大火將油燒至七成熱時，放入薑末、蔥白段、豆瓣醬爆炒出香後，加入醬油、辣椒粉、花椒粉及水，轉中火熬煮。

5.待鍋中熬煮出麻辣湯汁，呈亮澤的紅色時放入豆腐，蓋好鍋蓋，轉中小火繼續熬煮2～3分鐘，使豆腐充分入味。

6.乾澱粉加水，拌勻後倒入熬煮的豆腐湯汁中勾芡。

7.待鍋中的豆腐湯汁，呈微微黏稠的糊狀時，將餘下的辣椒粉、花椒粉及鹽撒入，關火出鍋。最後，撒上蔥葉細絲即可食用。

小叮嚀：

1.豆腐鮮嫩容易散，所以無論是豆腐焯水，或是下鍋熬煮豆腐，都盡量避免用鏟子翻炒。輕輕搖動鍋把，讓湯汁沒過豆腐塊即可。

2.辣椒粉、花椒粉及鹽均分成兩份，食鹽在豆腐焯水時用一些辣椒粉和花椒粉，在豆瓣醬爆炒出香後，加入一半，餘下的另一半等出鍋前加入，可確保麻婆豆腐的麻辣之氣。

3.做麻婆豆腐要用辣味重的調料，被稱為「川菜之魂」的郫縣豆瓣醬，色澤鮮紅油潤，回味香醇悠長。

郫縣豆瓣醬
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