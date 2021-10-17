生活／挪威海濱有座「世界最美公廁」 可看極光

以流線輪廓、磨砂玻璃打造的公廁，和一旁的峽灣、海洋、雪景相映成趣。(取自visit_helgeland IG)

東京奧運 期間，在澀谷亮相的「THE TOKYO TOILET」計畫，邀請到安藤忠雄、伊東豊雄、隈研吾等知名建築師操刀，時尚 與實用兼具的設計，成功扭轉了大眾對公廁的印象。

以壯闊峽灣景觀聞名的挪威，也有一座全球聞名的公廁，坐落在一條可欣賞峽灣與極光的景觀公路旁，由挪威政府觀光 部門請來奧斯陸建築事務所Haugen Zohar Architects（簡稱HZA），打造成為旅人中途停靠的休憩站。簡潔優雅的北歐設計風格，搭配周圍如畫風景，掀起網友熱烈討論，被封為「世界最美公廁」。

這座絕美公廁的誕生，其實是拜翻修附近一座二戰紀念碑之賜。挪威官方訂有長達1800多公里的「國家旅遊線路」，其中「Helgeland Skysten」是觀賞極光與峽灣景色的絕佳路徑，頗受遊客歡迎。沿線矗立著為紀念二戰時被擊沉的Uredd潛艇而設的「Ureddplassen」(挪威語「無畏(fearless)」之意)紀念碑，因年久失修而有了整建計畫。

HZA以流線輪廓、磨砂玻璃打造這座休息區旁的公廁，流線的外型有如自旁邊休息區露台地面延伸而來，磨砂玻璃與暖色調燈光的應用，與外型共同營造出柔和美感，也和一旁的峽灣、海洋、雪景相映成趣。

2019年在休息區啟用後一年，鋼琴家Maren Selvaag在挪威獨立紀念日來到這裡演奏，追念二戰中犧牲者、向他們致敬，彷彿也呼應了當地名稱「Ureddplassen」在挪威語中的意涵「無畏之地」。