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醫藥短波╱卵巢癌 婦女最不容易被發現的癌症

顔世蓮

卵巢，雖然只有一個杏子那麼大小，卻能分泌荷爾蒙，生產卵子，孕育下一代。可是一旦癌變，也是最不容易被發現的。

根據美國癌症協會的數據，只有20%的卵巢癌是在早期發現的。第一期發現者，經過治療五年的存活率高達94%。如果是第四期，那麼五年的存活率只有17%。目前每年有2萬名確診的新病例，同時有1萬4000名患者死亡。

那麼誰最容易得卵巢癌呢？50歲以上的女性患病率高， 60歲以後的風險更大。臨床上來說，50%的癌變發生在更年期60歲以上的女性身上。

一般來說，卵巢癌沒有什麼特殊的跡象，但是若是有下列的情況，就需要看醫生做檢查了。

1. 月經量突然減少或停經。當癌細胞破壞了卵巢後，月經量會變少甚至完全停止，也會有身體虛弱的情況。

2. 生理期混亂。卵巢癌若是引起雌激素過高，就會有月經失調、性早熟，或者是停經後的不正常出血。若是雄激素過多，就會是女性出現男性化的象徵。

3. 外陰部和下肢的水腫。腫瘤細胞在骨盆腔長大，壓迫靜脈以及影響淋巴系統的循環，就會引起水腫。

4. 身體莫名的消瘦。癌細胞增加，會產生腹水現象。壓迫腸胃道，引起消化不良，食欲不振。同時癌細胞的增生會消耗大量的養分，引起疲倦無力，導致面黃肌瘦。

癌細胞 美國 癌症

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