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醫藥短波／老人摔不起 骨質疏鬆症的7個小常識

顔世蓮

美國骨科健康學會呼籲，要預防和治療骨質疏鬆症，首先要了解一些小常識。

到底什麼是骨質疏鬆症？

是一種骨質密度下降，骨質變得鬆軟脆弱，很容易發生骨折的一種疾病。

什麼原因引起的呢？

首先是年紀，特別是老年、再來是雌性激素缺乏、維生素D不足，或者是缺鈣逐漸造成的。

普通在骨折之前有任何的症狀嗎？

一直到發生骨折，骨質疏鬆症的患者可能不會出現任何症狀。

是否在外力衝撞之下才會發生骨折呢？

骨質疏鬆症的患者，可以在很小的外力或者根本沒有外力的情況下發生，最常見的就是在輕微的跌倒，比如說從椅子上歪下來後發生的。

骨折通常都是很痛的吧？

要看骨折的部位而定，若是脊椎骨椎體骨折不會引起疼痛，但可能會引起畸形。老年人常常一年身高下降半英寸，便是骨椎壓縮性骨折。

發生過一次骨折還會有第二次嗎？

根據臨床報導，發生過一次骨質疏鬆相關性骨折的患者，再次發生骨折的風險更高。

應該如何的預防呢？

事實上預防要從兒童、青少年時期開始，中年以後尤其是婦女停經之後屬於二級預防，步入老年後是三級預防。一般可補充含有維生素D的鈣片，平常增加負重鍛鍊如走路小跑。另外可以服用雙磷酸鹽藥物alendronate來預防和治療骨質疏鬆症。

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