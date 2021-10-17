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移民信箱／投資移民審理時間 長達57至80個月

耿婷律師主答
中國和香港出生民眾想辦理投資移民，目前至少需要至少六年甚至更久的時間才能拿到臨時綠卡(Getty Images)
中國和香港出生民眾想辦理投資移民，目前至少需要至少六年甚至更久的時間才能拿到臨時綠卡(Getty Images)

讀者問：

我現在美國留學，離畢業還有幾年，但是我想留在美國。我不是特殊人才，無法申請特殊人才綠卡。但我家裡是做生意的，有點錢，可以申請投資移民。請問，現在申請投資移民需要多少年、多少錢？

答：

目前投資移民EB-5排期到2015年11月22日。因為排期推進緩慢，目前看來中國和香港出生的投資人需要至少六年甚至更久的時間才能拿到臨時綠卡，但是除這兩個地區以外的投資人則沒有排期。即使是這樣，也要注意根據2021年10月移民局網站上公布的數據，目前I-526移民申請的平均審理時間長達57至80個月。

區域中心（Regional Center）方式的投資移民於2021年6月30日到期後並未獲得國會的延期，所以目前所有基於區域中心EB-5項目的I-526被暫停審理，移民簽證也暫停發放。

需要指出的是，直投方式（非區域中心方式）的投資移民並未被暫停，而且因為聯邦法官裁決之前移民局將EB-5最低投資金額漲價到90萬（TEA地區）或180萬美元的行政命令無效，所以如果現在選擇做直投方式的投資移民的話，最低投資金額是50萬（TEA地區，也就是偏遠地區或者是高失業率地區）或者是100萬美元。

移民局 投資 美國

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