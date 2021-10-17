10/17-10/23星座運勢 牡羊座有望進財 水瓶座展現亮點

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

本周運勢不錯，與異性有較為密切的接觸，桃花機會增多；與同事互幫互助，關係融洽；財富方面有進財機會，注意做好投資 理財計畫。

幸運色彩：蘋果 綠

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

焦慮與煩躁的情緒會纏著你，這都是因為等待惹的禍。要想回歸良好的心境，就應該主動出擊，不管是詢問結果也好，尋找答案也罷，總之不要等著別人給你審判。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★★★☆

本周可得到幸運之神的守護，桃花機會增多，甜蜜將會圍著你多繞一圈；事業學業以穩定的節奏向前；財運形勢有所扭轉，投資時易得他人相助。

幸運色彩：象牙白

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★☆☆☆☆

瓶頸將以不同的形式出現在你生活的各個方面，其中溝通障礙是令你感到最為傷腦筋的瓶頸。若沒有花一點耐心反覆說明、解釋，你很難在溝通上獲得突破。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：玉石白

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

本周的好運就是個山寨貨，許多事情一開始讓你覺得還算順利，但在深入後就會遇到各種麻煩，還只能獨自承擔「客服」的角色處理善後事宜。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

射手座

總運指數：★★★☆☆

很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意。情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

你想獨力完成的事，在這一周往往會完成不了，因為急於求成的心情會讓你喪失理性處理事情的能力。與人合力去做，效果會要好很多。

幸運色彩：松石綠

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★★★★

本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。

幸運色彩：松石綠

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

孤單的情歌不會成為你的主題曲，甜蜜才是你本周的主旋律；事業上的障礙還得花時間慢慢清除；投資保持著比較穩定的局面，求財切勿太急躁。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座