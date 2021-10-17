每周一書／梅克爾傳 揭祕史詩人生

德國 總理梅克爾 （Angela Merkel）在9月26日大選後卸任，結束長達16年的政治生涯，她是世界上最有權力又不易理解的女性，她是如何崛起又如何在政治領域帶來令人印象深刻的出色表現？

《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》是一部引人入勝的政治人物傳記，講述現任德國總理梅克爾，如何從一位化學家、一位東德牧師女兒的身分，走到了政治領域，擔任總理的位置，並成為一股引領西方、歐洲世界不容忽視的力量。本書由廣受自讚譽的傳記家、前美國 全國公共廣播電台（National Public Radio，NPR）、美國廣播公司（American Broadcasting Company，ABC）新聞記者凱蒂‧馬頓（Kati Marton）撰述，深入了解梅克爾的人生，一探她究竟如何成就當前的一切。

作者凱蒂‧馬頓透過梅克爾的政治場域中的手腕與表現找到了答案。面對敵對陣營，梅克爾願意以溝通取代忽視，並善用談判技巧，不輕易讓步任何重大要事，也贏得更多斡旋空間。梅克爾其中一項機智之舉，便是拉攏敵人加入她的內閣，透過嚴格要求他們的政策，使敵人失去與梅克爾正面對立的平台。不僅如此，態度謙遜，時常將功勞歸於大家同心協力，且懂得與媒體、網路社群保持適度距離，並保有遠見，在困境時制定大膽政策，化危機為轉機，都是德國總理梅克爾多年來政治處事之道。

《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》所描述的的梅克爾，是一個良好範本，展現參與權力的人如何把持自己道德信念，如何成功在社會面臨巨大分歧時，搭起橋樑、建立溝通渠道。當今社會幾乎沒有其他領導人，能像梅克爾這樣臨危不亂地面對俄羅斯的威脅，提供超過百萬難民安居之所，並在世界各國情勢對立、逐漸分裂地同時，號召全歐洲團結一心。作者凱蒂‧馬頓透過細緻考察從不同事件、不同時期，闡述梅克爾如何藉由卓越的帶領，改革她的國家，使德國從艱難挑戰中重新登上世界的舞台，使國家與世界邁向更好的未來。

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