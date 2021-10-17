大仁說財經／變種病毒衝擊 飛往景點的班機何時滿？

變種病毒讓旅遊業難以恢復到2019年的需求水平。(Getty Images)

在今年春季和夏初，美國 航空業者認為國內休閒旅遊搭乘量很有可能在年底前恢復到2019年的水平，並且商務出差和國際航線都將顯著回升。

然而，由於新冠病毒中的的Delta變種病毒 爆發，美國有好幾個地區的確診住院人數再次接近疫情高峰，讓這些充滿希望的期待完全落空。即使Delta變種病毒對各個地區的影響不一，但它卻產生了一種不確定性因素，扭轉了商務出差和國際旅遊的復甦，且至少阻礙了國內休閒旅遊市場的成長。

國內搭機需求 年底才回升

在經歷一個繁忙的夏季之後，美國休閒旅客8月開始再次裹足不前，可能是因為新冠病毒病例不斷增加。在6月和7月的大部分時間裡，每天有超過200萬人次通過機場運輸安全管理局(TSA)檢查站，但在8月下半月和9月至今幾乎每天都遠低於200萬人次。

與此同時，航空公司的班次取消數量增加，訂位數下降。9月初時，美國主要航空公司警告投資人第3季業績不會像預期的那樣樂觀，將這種疲軟結果歸咎於與Delta變種病毒和颶風艾妲(Ida)造成需求普遍減少。雖然兒童重返學校通常會減少休閒旅遊的需求，但業內通常預計其中一些會被國內旅遊和國際商務出差的成長所抵消。但今年這種情況沒有發生。

國內搭機需求可能要到感恩節或聖誕節才會回升。因此目前預計美國國內休閒旅遊將在明年夏天才會恢復到2019年的水平，也就是與疫苗 接種前的時期相同。當然，如果大量未接種疫苗的美國人繼續拒絕接種疫苗，這種情況可能會被另一種變種病毒所顛覆。

旅遊限制多 國際線不樂觀

在國際航線方面，恢復到2019年需求水平的預期並不樂觀，主要是因為歐洲在暑假結束時順便宣布實施新的旅遊限制。但是，根據分析，即使在宣布之前，特別是美國旅客，以機位數與航線長短推算的全球國際運力1-9月僅回復到2019年水平的44%。而美國的國際航班運力為53%。

與此同時，曾經熱門的國際航線，像是前往墨西哥坎昆(Cancun)和加勒比海的海灘，也受到一連串強大颶風的影響。雖然颶風季節從來都不是適合出遊的時節，但比平常更糟的天氣預報以及佛州是新冠病毒熱點的事實，預計都是加劇季節性下降的因素。

最後，只要疫情爆發，政府就很難解除旅遊限制，除非有比強制隔離和篩檢更聰明、更簡單的方法來預防跨境感染。拜登政府最近表示，將從11月開始放寬對已接種疫苗的外國遊客入境限制，但即便如此，預計國際旅遊要到2023年至2024年之間的某個時機才能恢復到2019年水平。

變種再起 商務出差難回溫

對航空公司來說，最大的失望可能是商務出差未能恢復，因為全美企業都暫時喊停重返辦公室，即使是在接種疫苗者比率很高且Delta變種病毒已獲控制的州。

在變種病毒再起飛之前，業績前景是很樂觀的，3月企業商務出差開始回溫。根據航空業者公會數據，企業機票銷售額在7月11日當周達到2019年水平的49%左右，高於3月14日當周的17%。

在6月的調查中，近80%的美國商務出差者表示，預計將在未來3個月內開始預訂商務出差。但根據全球商務出差協會(GBTA)的調查，到8月時這種情緒開始減弱，願意出差的人數比7月下降了5個百分點。新冠確診病例激增和企業決定繼續遠距視訊會議而不讓員工感染Delta變種病毒，抑制了商務出差的預期成長。截至9月19日當周，以往此時商務出差通常會回溫，但企業機票銷售額僅占2019年同時的38%。

旅遊業的前景似乎很明顯，但如果許多人仍未接種疫苗且疫情未獲控制，那麼即使經濟明顯復甦，也將難以恢復到2019年的需求水平。在接種疫苗速度快過疫情散布之前，旅遊需求成長將仍然很容易受到變種病毒爆發和疫情捲土重來的影響。