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旅遊／雲南南糯山 會茶樹王

文、圖／項明華
南糯山風景。
南糯山風景。

2018年11月，我們五人自主組團去雲南騰衝和西雙版納遊玩，到了最後還有二天時發現，從版納飛上海的航班是晚上8時半，白天沒有活動安排；於是我們找導遊兼司機老皮商量，他提議去山裡看茶農，這是旅遊團絕不會安排的。這個建議倒正中我們下懷，於是一早就開車直奔南糯山。

一路顛簸 抵哈尼族茶田

車行近三個小時才到達山腳下。迎面的盤山路很狹小，車輛交會時都要放慢速度，禮讓通過。山上林子不密，沒有衝天的大樹，一列列的茶樹也是稀稀落落，參差不齊。車又爬了半個小時，我們才抵達茶農家，主人是個40多歲的壯漢，黝黑的臉龐透著一股男子漢的陽剛氣。進到屋裡後，他自我介紹是哈尼族人，講話卻慢聲細氣，文謅謅。

我請教他姓名，他說「叫我老方好了」，他笑笑又說，「我們哈尼族人以前都沒有姓名，現在才有了漢字的姓名。」

我們坐下還沒講幾句話，老方就提議先去看古茶樹，問我們走著去，還是開車去；我們有人想走著去，我還是堅持開車去，因為農村人雖然講不遠，對沒有爬山經驗的上海人卻是很難踰越的困難。

老方沒有讓我們坐他的越野車，而讓我們坐他弟弟的皮卡，皮卡二排座位塞了我們六人，老方自己半蹲地坐在車斗裡。

車子開動後我才明白老方為什麼沒讓我們坐他的新越野車。水泥路已變成土泥路，但這可不是一般的土路，泥路中雜嵌著七高八低的磚塊或不規則的石塊。

它們形成的坑坑窪窪不是造成汽車一般地顛簸，而是讓汽車上下猛力摔打，人坐在車上要用腳在汽車落下時用力支撐著地，讓屁股能夠迅速騰空，否則真會將屁股摔成兩半。

老方的弟弟告訴我們，這條土路原來是他們寨子裡唯一的進出山路，我們進來的那條水泥路是政府前幾年修的。還好顛了不多時，我們就到了他們的茶田。

古樹全景。
古樹全景。

800歲老樹 嫩葉生津

南糯山不高，坡卻很陡，幾乎是六、七十度，茶農們在林子間開闢了環山的三尺寬小徑，供人和摩托車行走。老方指著路邊的茶樹給我們講起了南糯山歷史。

南糯山人種茶為生有著悠久歷史，但現代人急功近利，有一段時期，不少人將老樹砍去，用打農藥、施化肥的辦法催生新樹產量，有人還想砍去老樹，辦其他更掙錢的項目。老方指著遠處一排排低矮整齊的茶樹說那就是「台茶」，人工催產茶，茶葉產量提高，但口味不能和老樹茶相比。他們方家因為老父親的堅持，不讓砍老樹，所以保存了較多的老樹；他們家的樹大都有100至300年的樹齡，小部分是500年，還有一棵茶樹王有800年歷史，樹上還掛著政府頒發的標牌。

古樹不壯，只有胳臂粗細，同樣樹齡的銀杏或樟樹主幹都會有大臉盆粗呢！原來茶樹是灌木，銀杏是喬木。辨別是否為老茶樹可看它的主幹，只有上年歲的老樹主幹上才有白斑。老方邊實地介紹，邊從手邊的樹尖上擷下嫩葉讓我放到嘴裡咀嚼，立刻唇口生津，口味從微苦漸轉微甜。平時一直喝茶， 還從未嘗試吃生茶葉，感覺十分新鮮。

野番茄和野橄欖。
野番茄和野橄欖。

老方還帶領我們去採摘野果子，野番茄長在樹上，口味帶酸；野橄欖是圓的，一入口充滿檀香橄欖的澀味，乍見上世紀40、50年代時上海風行的，春節拜年時在帶蓋茶碗上的那粒青果。我問他：「你們不打農藥，不施化肥，樹能長好嗎？」他表示，會打林子裡的雜草、收落葉、在樹下做堆肥。

中午我們就在老方家吃飯品茶。飯菜很簡單，一個雞湯，四個蔬菜，蔬菜是自家種的，鮮嫩爽口。那個雞湯真的是40、50年前的老味道，濃濃的雞香，鮮美的口味。我買過不少自稱農家的散養雞，有網上買的，也有去農家樂吃飯時買的，但總不能讓我說一聲是真正小時候的味道，今天在沒有思想準備的情況下卻給了一個驚喜。我對老方說這是全世界唯一留下的、真正的雞味道，他笑了。

真正的農家菜。
真正的農家菜。

我要求再買一隻雞帶去上海。他雙手一攤，說這山裡沒有雞舍，白天根本不知牠們在哪裡，見了也抓不到，雞會飛的。只有到了晚上，雞飛宿在樹上，打手電筒，照花牠的眼睛才能抓到。我問：「你們的雞不會被偷走？」老方說山裡人沒有偷的行為，即使不小心抓錯了，也會主動賠錢。

雞宿在樹上。
雞宿在樹上。

半發酵普洱 醇厚耐泡

老方又讓我們品嘗了老樹茶。一般書上或網上都將普洱分為二種：生茶和熟茶；生茶未發酵過，熟茶是發酵過的。他那裡還有一種曬紅的茶葉，是半發酵的。他叮嚀我們，泡茶一定先用開水沖一沖，然後倒掉這水，因為茶的生長製作過程中一定會沾到灰塵等雜物，然後再正式開始泡茶。五年後的茶為陳茶，口味更如醇厚，愈陳愈貴。雖然我不擅長品味茶質，但是可以明顯感到不但茶潤口，還有一絲淡雅的暗香。他讓我們喝的老樹茶，沖泡了五次，仍有清香的茶味，他說這就是老樹葉，耐泡。

我們聊開了，老方就說了他家的情況。他家兄弟三人，分到500畝山茶地，三人分工合作，他是老大，管銷售。幾年前他們這裡還屬貧困地區，每年都要伸手吃國家補助，因為維護了生態環境，茶的品質好了，也賣了好價錢，現在一公斤茶可賣600、700元人民幣（約108美元）呢；又開通了水泥路，進山方便了，在採春茶季節裡，他要雇用60多個工人，其中有不少的緬甸幫工。

我想起了前兩天在中緬邊境遊玩時，見到中國警局門前等候簽證的緬甸人排隊長龍。能雇用60多個人，由此可見茶農不但脫了貧還致富呢。我們品味這老樹茶，聽老方訴說他們寨子的發展史；他抹了抹嘴意味深長說：「我們是深切體會到青山綠水的意義呀。」就在我們喝茶的當口，訂貨的電話不斷，老方臉上的笑容和電話一樣多。

回城路上我想起了恩格斯在《自然辯證法》中的話：「我們不能過分陶醉於對自然界的勝利，因為對於每一次這樣的勝利，自然界都報復了我們。」

汽車 緬甸 蔬菜

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