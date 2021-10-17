旅遊／克羅埃西亞 古蹟巡禮

聖馬克大教堂。

打完2劑輝瑞疫苗後，8月迫不及待安排全家人去心儀已久的東歐小國克羅埃西亞（Croatia）度假，以解一年多來新冠疫情肆虐的抑鬱心情。出發前，須上克國海關網站填寫表格，將護照資料和所有旅館地址填妥，並上傳打過兩針的疫苗卡照片。

戴罩、查疫苗卡 層層把關

從亞特蘭大飛2小時到紐約，在紐約登機時被要求查看疫苗卡，接著飛行6小時到巴黎轉機，再飛2小時到薩格勒布（Zagreb），最後由薩城飛行1小時後在斯普利特機場 降落。行行復行行，終於抵達目的地第一站──克國的斯普利特，入住民宿後，人已累癱。

疫情持續蔓延，出入的所有機場和飛航全程強制配戴口罩，只能在吃、喝時取下；由紐約飛往巴黎的途中，空姐對著一群戴著小瓜皮帽的以色列猶太人，疾顏厲色地請他們把口罩戴好戴滿，引得眾人側目。此行所有行經的國家，在入境檢查時都要求出示打過2針的疫苗卡方可入境，可謂嚴守國門，防毒入侵。

克國位於亞得里亞海的亞平寧半島上，2006年南斯拉夫共和國解體成6國，克國是其中之一；克國有自己的語言、文字和錢幣「庫納」（Kuna，簡稱kn) ，1美元約兌6庫納，每條街上都有提款機，無需事先兌換大把外幣隨身攜帶。電器用品須使用轉換接頭，人民大多不通英語，但餐廳侍者和商店店員可以英文溝通，民風純樸友善，搭乘計程車只收現金。

當地人說自來水純淨可生飲，民宿內附有煮水電壺，煮完後水上有一層淡淡的漂浮物，我們還是去超市買了礦泉水。此地的「湯米」生鮮超市，貨品齊全價格公道；「dm」店裡販售的日用品琳瑯滿目，我買了當地自產的防曬油、洗髮精、潤膚乳和游泳 後的曬傷保養品，都很好用；門口掛個綠色十字架寫著「Pharmacy」的是藥房，非開架式販售，所有藥品都放在櫃台後，需由店員取出，只賣藥品。

戴克里先皇宮廣場前的鐘樓入口。

斯普利特 鐘樓馳名

斯普利特是克國的第二大城和著名的觀光勝地，民宿位於鬧區，步行15分鐘可達最熱門的景點「戴克里先皇宮」（Diocletian’s Palace）。此皇宮是戴克里先羅馬皇帝退位後，建於西元305年的宏大堡壘和濱海別墅，占地4公頃，如今只剩斷壁殘垣，供後人憑弔。皇宮內的廣場上或坐或站，聚滿來自世界各地的遊客，「鐘樓」是最主要景點，鐘樓旁是保存完好的昔日皇宮教堂；登鐘樓頂須購門票每人40kn，可攀爬其上，觀賞懸著的數個大鐘，這些大鐘每日正午仍準時敲響12下，登頂後可遠眺斯城市區和蜿蜒的海岸線。

參加一個半日遊的行程，每人85kn，搭乘小型快艇出海，先在拉巴杜薩灣（Labadusa Bay）游泳，亞得里亞海的海水清澈見底，熱帶魚和珊瑚隨處可見；接著參觀特羅吉爾城（City of Trogir）的古碉堡，每人門票30kn，它是昔日海邊防禦敵人的宏偉兩層石造堡壘，功能似台灣的安平古堡，但更加高大雄偉；最後在藍色潟湖（Blue Lagoon）游泳，此行下午2時出發，迎夕陽而歸。

次日參加一個全天的旅遊團，每人50kn，參觀知名的克卡爾國家公園（Krka National Park），園內克卡爾河所形成的瀑布曾是歐洲最早利用水力發電的瀑布；瀑布下的水潭約5呎深，清澈可見潭底深綠的青苔。在潭裡游泳原是此行程最令人期待的活動；但因當地居抱怨河水遭嚴重污染，魚群大量暴斃，自今年1月起，政府禁止遊客在瀑布裡游泳。大失所望，只有坐小郵輪在河上繞行30分鐘欣賞湖上風光。

下船時已到第二景點歷史古城西貝尼克市（Sibenik），是克國第三大城。昔年黑死病猖獗，城內人民超過95%因病而亡，有「鬼城」之稱，後慢慢重建，建築受到威尼斯、拜占庭和匈牙利影響，古蹟處處可見；而今此臨海小城恬靜悠閒，遊客在戶外的餐廳或吃霜淇淋、或喝咖啡、或享用餐點，吹著海風曬著暖陽，無法想像當年曾淪為鬼城的恐慌與淒涼。

古城內15世紀由萊姆石（Limestone）所建的聖詹姆士敎堂（Cathedral of St. James），是城內最重要的古蹟，整座教堂費時100年建成。廣場上矗立著聖詹姆士雕像，敎堂側門上的石雕精美奇特，下層左邊是雄獅右邊是母獅，上層左邊是亞當右邊是夏娃，不知是何典故，因時間有限未入敎堂內參觀。

第三站由渡輪載我們去普莫斯特（Primošten）海灘游泳，此海灘2016年曾被評選為歐洲最美的海灘；克國的海灘皆是礁岩和鵝卵石，極少沙灘，海水清澈見底，湛藍澄綠色的海水，是藍寶石和祖母綠的絕美混搭，令人驚豔。

此地餐廳大多臨海，菜餚是我一向心喜的地中海式料理，墨魚馬鈴薯麵（Gnocchi）、烤章魚、生醃海鮮、清蒸大蝦、希臘沙拉、各式起司都極可口；碳烤連頭帶尾的全魚則是每家餐廳的拿手菜餚，來自亞得里亞海的鮮魚，配上各家獨門配方和烹調，齒頰留香，意猶未盡，但此魚論公斤計價，價格不菲。

用餐時可遠眺海上點點船隻，或夕陽緩緩落入海面的美景，可惜所有餐廳皆無冷氣。

亞得里亞海的象徵「金岬」。

博爾金岬 尋幸運石

結束斯城的行程，搭乘一小時渡輪抵達行程的第二站博爾（Bol）。博爾是克國最大的小島，全長5公里，四面環亞德里亞海，有著清澈透明的湛藍海水，迷人至極。島上的大鼠海灘（Zlatni Rat Beach）上有一片162米長、由白色鵝卵石所形成的岬，深入海中稱為「金岬」（Golden Cape），也被稱為「亞得里亞海的象徵」（Symbol of the Adriatic）；綠松石般的海水、海灘上白色鵝卵石、沙灘旁的大片松林，加上造型奇特的金岬，獨特風景吸引世界各地遊客慕名前來。以前的金岬是捲曲牛角形，因為海浪長年沖刷，形狀逐漸改變，成為今日的尖角形；相傳海裡的海螺貝經海水不斷淘洗後，形成約5公釐的黑色化石，被稱為此海灘的「幸運石」，無處可購買只能靠機緣覓得，我們努力在海灘尋找卻徒勞無功。

投宿的旅館是島上兩間臨海旅館之一，其他皆沿山壁而建，旅館除了提供免費的沙灘巾，每日還供應免費早餐；吃著可口的早餐，啜飲一杯香濃咖啡，遠眺奇特的金岬和沙灘上戲水的人潮，人生一樂。此歐洲知名的海灘除了游泳人潮，還有風帆、滑翔翼、獨木舟和海上腳踏車等水上活動。當時氣溫高達華氏100度，熱得連呼吸都困難，金岬的兩側海灘擠滿戲水人潮，一張張海灘巾排得密密麻麻，一席難求。歐洲人愛抽菸，海灘上男女菸槍比比皆是，四處飄散的菸味中夾雜著此起彼落的小孩哭鬧聲，如此多嬌的海灘頓時失色不少。

搭乘旅館前的小火車去博爾市中心，每人車資20kn，約3美元，車程約15分鐘，順道欣賞沿途風景。市中心沿海背山而建，前有長長的防波堤，是欣賞夕陽的絕佳位置，後面是高低起伏的山坡，臨海的房子是賣紀念品的商店和各式餐廳。旅館和民宿則沿山坡而建，紀念品以萊姆石、貝殻、和薰衣草製品居多，我們在賣蔬果的路邊小攤上買了無花果醬、松露鹽和松露蜂蜜，皆是此地物美價廉的特產。

離開博爾搭計程車前往機場，準備搭機去薩格勒布，卻發生一段意外插曲。飛機因天候不佳，取消下午2時的航班，我們後段的飛機也接不上，行程全被打亂；50幾名乘客慌亂地擠在機場櫃台前，票務人員以克語呱拉呱拉講半天，我們鴨子聽雷，幸好一旁有會說英文的歐洲人，熱心為我們翻譯機場所提供的解決之法。

原來航空公司細心安排大型巴士，由機場載我們到博爾搭巨型郵輪（巴士也一起上船），下船後巴士開到斯普利特機場，我們再搭飛機至第三目的地薩格勒布。

晚上10時方至薩城，雖然晚了七個小時，也算有驚無險。出機場後人疲馬困，急著搭機場外的計程車去民宿，司機報價300kn，嘴裡還咕噥著：「最多只能載三個人，超載的第四個人，幸好是晚上，員警不會發現。」到民宿後，車上的碼表竟顯示415kn。回程再去機場時叫了Uber，只需150kn，硬生生被惡敲一筆竹槓。

薩格勒布 市集購物

薩城是克國首都，緯度比之前去的斯城和博爾高許多，四季分明的薩城，天氣乾爽微涼，日頭晴美，昔日由奧地利建築師所設計的許多古老建築，古典優雅，美不勝收。徒步閒逛，行至城內主廣場（Main Square）是遊客聚集的熱鬧地標。首先看到建於1930年左右的多雷克（Dolac）露天市場，近百個攤位在一大片紅陽傘下，賣自家種植或手作的食物，類似美國的農夫市場，有青菜、水果、鮮花、乾果和起司，地下室則是賣海鮮和肉類，我們沒有下樓參觀。

賣家非常友善，多數不會講英文，我們用單字、手語和微笑與之溝通，可以先試吃再買，東西物美價廉，買了草莓、藍莓、核桃、榛子、起司、薑糖和無花果乾，買得開心，滿載而歸。四周有賣紀念品的商店，克國國旗上的紅白棋盤格子圖案躍然於衣服、帽子、手提袋、茶杯及手織品之上，是觀光客必購之紀念品。

市場旁便是知名的聖母升天大教堂（The Zagreb Cathedral），可惜因維修關閉，未能入內參觀。

市區的「破碎情緣博物館 」（Museum of Broken Relationships）是個與眾不同的博物館，曾獲歐洲最具創意博物館之美譽，門票每人40kn，約6美元，參觀時必須戴口罩。展品約有80件，皆由世界各地的傷心人所捐贈，包括夫妻、情人、家人和朋友，以分手的情侶占多數。人們將一段破碎情緣中最值得紀念的物件捐贈給博物館，象徵已走出這段傷心過往，成為自己的救贖，也讓觀展者藉物寄情，放下心中相彷的傷痛。

展品中有烤麵包機、織一半的毛線衣、腳踏車、自製陽具、戒指和婚紗等等，其中一件來自台灣的是「嚕嚕米小不點布偶」，來自中國大陸的是一件巨幅「星空圖」。

全館的展品共有5000多件，所有寄來的傷心物品博物館一律照單全收。除物品之外，捐贈者要寫一則簡短的物件故事，能打動人心的故事，物件就有被展出的機會；其他的只能一輩子收藏在博物館地下室，永無機會與世人相見。

坐電纜車上山參觀聖馬克大教堂（St. Mark’s Church），山路蜿蜒崎嶇，走路上山至少20分鐘，可眺望整個薩城市區，搭乘電纜車上山只需1分鐘，票價每人5kn，約0.7美元。聖馬克大教堂是薩城最古老的建築之一，因整修而關閉，不能入內參觀，只能在外拍照留念；教堂屋頂上的兩個色彩鮮明的磁磚拼貼圖案，左邊象徵克羅埃西亞，右邊象徵薩格勒布，以中世紀騎士戰袍上區分身分的盾形紋章（Coats of Arms）所設計，是罕見的建築風格。

薩城的幻象博物館（Museum of Illusions）是個老少咸宜，寓教於樂的博物館，門票每人50kn，約7.7美元，參觀時需戴口罩，照相時可取下。展品有無限鏡室、萬花筒、巨人和侏儒、傾斜地板和身體印紋等多項展覽，我們玩得不亦樂乎，笑聲連連。

多雷克露天市場。

主廣場街道兩側的露天餐廳，坐滿來自世界各地的遊客，不論喝飲料小憩或點餐長坐，邊吃邊聊邊欣賞來往旅人，自在悠閒，若未曾享受過露天餐廳的氛圍，則枉來薩城。回旅館時，夜已深，涼如水，節氣早過秋分，只有華氏55度左右，保暖的衣物是必須品。搭乘主廣場前的輕軌捷運，車廂短的三截、長的五截，方便、快速、便宜又準點，在搭車處買票，不論距離遠近，票價一律4kn，若上車向司機購票則每人6kn，是薩城內十分便民的大眾交通工具。

離開克國前，去檢測中心做了新冠病毒抗原檢測，每人220kn，無須預約，隨到隨做，檢驗結果30分鐘後以電郵傳送，出克國和進美國都會驗看。10天的克羅埃西亞三地自由行，轉瞬間便已結束，此地的迷人風景、可口美食和淳樸人情都將在記憶中長存。