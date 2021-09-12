911最年輕罹難者 2歲半亞裔女童 永遠無法去迪士尼

911恐怖攻擊事件中最年輕的受害者，是年僅兩歲半的亞裔小女孩克莉絲汀‧李‧漢森。(NBC電視台截圖)

九一一 恐怖攻擊事件導致近3000人喪生，其中有八名兒童；最年輕的受害者是年僅兩歲半的亞裔 小女孩克莉絲汀．李．漢森(Christine Lee Hanson)。2001年9月11日當天，她和父母一起準備飛去加州迪士尼樂園玩，那也是她第一次搭飛機；不幸的是，他們搭上的正是當天遭劫持後墜毀在紐約 世貿中心的聯合航空公司175號班機。

當飛機起飛後不到一小時，克莉絲汀的父親彼得．漢森(Peter Hanson)打電話給他父母說：「爸爸，我想我們被劫機了。」

克莉絲汀一家三口本來訂的是9月10日的機票，但全家為了配合軟體公司銷售副總裁彼得的工作行程，在最後一刻更改了航班。

克莉絲汀祖母尤妮絲·漢森 (Eunice Stylos Hanson) 一想到這裡，仍痛苦不堪；她表示，悲劇剛發生的那一年多，她「完全無法談論那件事」。

悲劇發生20年後，回憶起心愛的小孫女，尤妮絲感嘆地說：「她是個非常特別的小女孩，非常非常善良可愛。」

尤妮絲記得，當自己動了腳部手術正在康復時，克莉絲汀特別帶了OK繃給她用，認為這會對她有幫助；「如果她想來點惡作劇，一定會找出方法讓每個人都很開心。」

克莉絲汀最後一次和尤妮絲說上話，是在九一一事件發生兩天前，尤妮絲特別打電話，預祝當時住在麻州格羅頓(Groton)的兒子彼得、亞裔媳婦蘇金(Sue Kim)和克莉絲汀全家旅途愉快。

尤妮絲說，克莉絲汀生於1999年2月22日，她喜歡幫爸爸種花、澆水。尤妮絲和孫女很親近，偶爾還會在克莉絲汀父母不在家時，去陪她過夜。

2001年9月11日上午，彼得打電話給父母通報劫機噩耗時，尤妮絲和丈夫李．漢森(Lee Hanson)正在康州伊斯頓家中吃早餐。李接到電話，立即致電當局，當局則告訴他，已有另一架飛機撞上紐約世貿中心。李和尤妮絲打開電視，看到燃燒的塔樓。此時，彼得又打來電話。這一次他告訴父親，他們的飛機要墜毀了；在電話中，彼得說：「別擔心。」然後他說：「哦，天哪！我的天啊！我的天啊！」之後，通訊就此斷絕。

「我們打開電視，看到飛機撞進第二座大樓，」尤妮絲說：「李掛上電話，從此變得再也不一樣了。」

李在2018年11月過世，沒能親眼看到九一一被告出庭受審。現年86歲的尤妮絲也不確定自己等不等得到這一天。但尤妮絲說，如果可以，她會問被告一個簡單的問題：「你怎麼可能看著我小孫女的眼睛還想殺了她？你怎麼會有這麼多仇恨？」

尤妮絲說，她對那些幹下如此可怕謀殺的人感到憤怒。儘管她女兒和其他孫兒幫助她度過最艱難的時刻，但她心中永遠都有一塊失去家人的空缺無法被填補。過去的廿年，她的悲傷並未減輕；「我只是習慣了，」尤妮絲說：「我習慣去忍受它。」

當尤妮絲想到克莉絲汀時，她永遠記得是，小孫女總是給大家帶來歡笑。她深信，如果克莉絲汀如今仍活著，一定也會是個為大家帶來歡笑的女孩；「她是個很特別的孩子，」尤妮絲說。