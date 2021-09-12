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美網／911時還沒出生 加拿大19歲小將盼展現同樣韌性

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

阿富汗戰爭 第一位及最後一位犧牲軍人皆來自懷俄明州

編譯林梅婕／綜合11日電
身為越戰老兵的唐恩‧艾德蒙斯拿著第一批在阿富汗戰爭中陣亡的兒子江恩的照片。(美聯社)
身為越戰老兵的唐恩‧艾德蒙斯拿著第一批在阿富汗戰爭中陣亡的兒子江恩的照片。(美聯社)

2001年10月19日，陸軍特種遊騎兵江恩‧艾德蒙斯(Jonn Edmunds)在一次搜救任務中陣亡，成為阿富汗戰爭中第一名為國捐軀的戰士；20年後，陸戰隊一等兵麥克科朗姆(Rylee McCollum)在阿富汗的喀布爾機場遭自殺炸彈攻擊身亡，成為這場戰爭最後一批犧牲者。兩人雖然都只有20歲，卻死於同一場戰爭，令人不勝唏噓。

巧合的是，艾德蒙斯和麥克科朗姆都是來自懷俄明州，而且都在第一次部署任務中身亡；歷經20年的阿富汗戰爭，犧牲將近2500名美國軍人，但他們獲得的關注卻遠少於這兩名懷俄明來的士兵。

同樣來自懷俄明州的陸戰隊一等兵麥克科朗姆(右)則是阿富汗戰爭中最後一批陣亡的美軍...
同樣來自懷俄明州的陸戰隊一等兵麥克科朗姆(右)則是阿富汗戰爭中最後一批陣亡的美軍之一。(美聯社)

麥克科朗姆的死亡讓許多美國人懷疑，這場歷時最久的戰爭到底為他們帶來什麼好處；「這完全是毫無意義的死亡，」艾德蒙斯的父親唐恩‧艾德蒙斯(Donn Edmunds)說：「看著其他人在戰爭中失去他們的摯愛，讓我更忘不了我們一家的遭遇。」

儘管懷俄明州堪稱人口最稀少的一州，卻非常重視傳統，包括夏季的牛仔競技和鄉村市集、秋天的麋鹿狩獵季、春天的裂冰活動，還有從軍；唐恩憶述兒子從小就喜歡和朋友一起玩水槍、到長大後改玩漆彈：「以前空軍的一些人會來拜訪我們，他們都會邀請江恩一起打漆彈。」

如同艾德蒙斯，麥克科朗姆似乎也是天生下來身上就流著軍人的血液；他從小在傑克森霍爾(Jackson Hole)長大，距離艾德蒙斯成長的夏延市(Cheyenne)雖然有一段距離，卻也是被大片的山林圍繞，當地人也以戶外活動為主；據親戚透露，麥克科朗姆小時候就喜歡拿著來福槍玩具、假扮成軍人的樣子。

當麥克科朗姆的遺體從阿富汗運回家鄉，數以百計的親朋好友上街列隊向他致敬，有些人甚至從外地開了好幾個小時的車特地前來，一名親友道森(Colter Dawson)說：「我一輩子都在和他練習摔角，他曾經是我的學長；他為了我們的國家而死，這個鎮和國家都應該給他們更多認可。」

唐恩回憶，兒子的追思會上多達4500人出席，指揮官更是讚賞艾德蒙斯是個堅韌不拔的士兵；但之後的20年間，在阿富汗或伊拉克戰死的士兵卻都沒有得到同等的認可，唐恩說：「是啊，人們已經麻痺了，但失去摯愛的家庭對這種痛苦永遠也無法忘懷。」

阿富汗 懷俄明州 美國

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