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美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

協助兩名911恐攻份子登機 前美國航空櫃員自責20年

記者顏伶如／綜合報導
已退休的美國航空公司櫃台人員艾爾克斯當初協助兩名恐怖分子搭機，20年來充滿自責。(截取自ABC News)
已退休的美國航空公司櫃台人員艾爾克斯當初協助兩名恐怖分子搭機，20年來充滿自責。(截取自ABC News)

2001年9月11日當天，一對兄弟檔乘客來到華府杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)美國航空公司(American Airlines)櫃台，在前往洛杉磯的77號班機(Flight 77)出發前最後時刻搭上飛機；後來這架班機在恐攻事件中撞擊五角大廈，當初協助兩名恐怖分子搭機的櫃台人員，20年來充滿自責。

已退休美航櫃台人員艾爾克斯(Vaughn Allex)接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，九一一事件發生當天，兩名男子匆匆來到機場櫃台，看似迷路。

這兩名男子是兄弟檔賽勒姆‧艾爾哈茲米朗德(Salem Al-Hazmiand)及納瓦夫‧艾爾哈茲米朗德(Nawaf Al-Hazmi)；艾爾克斯說，由於艾爾哈茲米朗德兄弟持有全額購買的頭等艙來回機票，雖然抵達機場時間已經太晚，但他仍盡力協助兩人搭上飛機。

艾爾克斯說，對於自己協助兩名恐怖分子搭機，20年來充滿自責。

回憶當時櫃台的狀況，艾爾克斯說，艾爾哈茲米朗德兄弟來到櫃台前辦理登機手續時，其中一人板著臉，另一人站在後方不斷移動腳步，彷彿踏著舞步，不時環顧四周，「我心裡想著，肯定是從沒坐過飛機的人，對於即將搭機感到興奮」。

他說，詢問兄弟一連串制式安全問題之後，在機票上做了需要額外檢查的註記。

艾爾克斯說，他當天還協助一名好友搭上這班死亡班機；恐襲次日接受聯邦調查局(FBI)探員詢問時，才知道自己協助最後登機的兩名男子就是恐怖分子。

艾爾克斯受訪時說：「我一直怪罪自己，想著當時應該做出不一樣的決定，不要讓這兩人登機，或者應該告知地勤這兩人因為遲到已經趕不上班機。」

機場 美國 五角大廈

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