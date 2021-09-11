我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

911喪新婚夫 她永遠的夢魘 仍保留亡夫姓緬懷

編譯陳韻涵／綜合10日電
莫妮卡‧艾肯-墨菲在2001年九一一恐怖攻擊事件中，失去了37歲的丈夫麥可‧艾肯。(NBC電視台截圖)
莫妮卡‧艾肯-墨菲在2001年九一一恐怖攻擊事件中，失去了37歲的丈夫麥可‧艾肯。(NBC電視台截圖)

莫妮卡‧艾肯-墨菲(Monica Iken-Murphy)在2001年九一一恐怖攻擊事件中，失去了37歲的新婚丈夫麥可‧艾肯(Michael Iken)，如今51歲的艾肯-墨菲形容這起恐攻是她「永遠的夢魘」；雖已再婚，但仍保留亡夫姓的她說，當天會穿著當年的白色簡約婚紗，緬懷亡夫。

艾肯-墨菲接受「紐約郵報」訪問時，娓娓道來她的童話故事如何破碎，以及走過傷痛後如何再遇真愛。

九一一恐攻前夕，艾肯-墨菲與艾肯還是甜蜜的新婚夫妻，孰料翌日天人永隔。

她說，2001年9月11日上午溫暖無雲，麥可睡醒後，很開心即將領到船舶駕照；兩人吻別後，本職為債券交易員的麥可便去世貿中心84樓上班了。

她說，攻擊事件發生後，他打了兩通電話，第一通很冷靜「叫我看電視，說一架客機撞上大樓，一切都很好且控制得宜」；第二通電話結束前，他說：「許多人跳出窗戶，我必須離開了，」之後就斷了音訊。

艾肯-墨菲表示，20年過去，許多人覺得我必須放下悲痛向前進，但對受害者家屬而言，這天透過全國電視目睹摯愛遇害，已經成為「永遠的夢魘」。

艾肯-墨菲1999年9月11日遇見艾肯，兩人很快墜入愛河並於隔年10月27日成婚；她說，九一一事件過後，有人說我「中了樂透」，因為罹難者家屬會獲得巨額賠償，但她認為這是「血腥錢」。

她用這筆錢應付生活開銷外，也以懷念麥可的方式使用，包括推動「9月任務基金會」(September's Mission Foundation)倡議保存紐約世貿中心原址，如今已建成「九一一紀念館」(National September 11 Memorial & Museum)；此外，她以艾肯之名，在曼哈頓上東城創辦「艾肯科學學院」(Iken Science Academy)，成為第一個向五歲以下孩童推廣STEM學科的機構。

九一一20周年紀念活動當天，她穿著當年和麥可結婚時穿的白色婚紗，紀念麥可。

艾肯-墨菲2006年與紐約消防員墨菲(Bob Murphy)共結連理，但她在婚前便表明不會改掉前夫姓氏，而是增加墨菲的姓氏。

九一一 紐約 駕照

上一則

協助兩名911恐攻份子登機 前美國航空櫃員自責20年

下一則

回顧911 「主播3傑」坐鎮 帶領美國人見證歷史

延伸閱讀

未打疫苗學生 新州建議每周檢測 各學區有決定權

未打疫苗學生 新州建議每周檢測 各學區有決定權
聯邦失業津貼4日停發 新州50萬人受影響

聯邦失業津貼4日停發 新州50萬人受影響
新州州長競選辦公室性醜聞受害者 促共和黨撤訪談影片

新州州長競選辦公室性醜聞受害者 促共和黨撤訪談影片
新澤西州將設新冠疫苗補強針大型接種站

新澤西州將設新冠疫苗補強針大型接種站

熱門新聞

馬友乘家地下室的樂譜書櫃被泡毀。（馬友乘提供）

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

2021-09-06 21:34
Delta變種還沒結束，Mu變種病毒確診病例持續增加。（記者張宏／攝影）

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

2021-09-07 22:10
佛州DeBary Diner餐廳櫥窗左邊的告示不准支持拜登的人進去吃飯，右邊的則是完售關門通知。取材自推特

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

2021-09-05 07:32
貝佐斯（右）與女友羅倫。（美聯社）

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

2021-09-07 15:18
一名前陸戰隊狙擊手5日闖入佛州一處民宅開槍，造成四人死亡、一人受傷。案發後，警方封鎖現場調查。(美聯社)

前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

2021-09-05 22:04
911恐怖攻擊發生時，美聯社記者德魯(Richard Drew)拍下一名穿著白色襯衫、深色西裝褲的男子，以頭下腳上姿勢從世界貿易中心(World Trade Center)跳樓瞬間。這張照片被稱為「墜落的男子」(Falling Man)。(美聯社)

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

2021-09-09 14:58

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴