911喪新婚夫 她永遠的夢魘 仍保留亡夫姓緬懷

莫妮卡‧艾肯-墨菲在2001年九一一恐怖攻擊事件中，失去了37歲的丈夫麥可‧艾肯。(NBC電視台截圖)

莫妮卡‧艾肯-墨菲(Monica Iken-Murphy)在2001年九一一 恐怖攻擊事件中，失去了37歲的新婚丈夫麥可‧艾肯(Michael Iken)，如今51歲的艾肯-墨菲形容這起恐攻是她「永遠的夢魘」；雖已再婚，但仍保留亡夫姓的她說，當天會穿著當年的白色簡約婚紗，緬懷亡夫。

艾肯-墨菲接受「紐約 郵報」訪問時，娓娓道來她的童話故事如何破碎，以及走過傷痛後如何再遇真愛。

九一一恐攻前夕，艾肯-墨菲與艾肯還是甜蜜的新婚夫妻，孰料翌日天人永隔。

她說，2001年9月11日上午溫暖無雲，麥可睡醒後，很開心即將領到船舶駕照 ；兩人吻別後，本職為債券交易員的麥可便去世貿中心84樓上班了。

她說，攻擊事件發生後，他打了兩通電話，第一通很冷靜「叫我看電視，說一架客機撞上大樓，一切都很好且控制得宜」；第二通電話結束前，他說：「許多人跳出窗戶，我必須離開了，」之後就斷了音訊。

艾肯-墨菲表示，20年過去，許多人覺得我必須放下悲痛向前進，但對受害者家屬而言，這天透過全國電視目睹摯愛遇害，已經成為「永遠的夢魘」。

艾肯-墨菲1999年9月11日遇見艾肯，兩人很快墜入愛河並於隔年10月27日成婚；她說，九一一事件過後，有人說我「中了樂透」，因為罹難者家屬會獲得巨額賠償，但她認為這是「血腥錢」。

她用這筆錢應付生活開銷外，也以懷念麥可的方式使用，包括推動「9月任務基金會」(September's Mission Foundation)倡議保存紐約世貿中心原址，如今已建成「九一一紀念館」(National September 11 Memorial & Museum)；此外，她以艾肯之名，在曼哈頓上東城創辦「艾肯科學學院」(Iken Science Academy)，成為第一個向五歲以下孩童推廣STEM學科的機構。

九一一20周年紀念活動當天，她穿著當年和麥可結婚時穿的白色婚紗，紀念麥可。

艾肯-墨菲2006年與紐約消防員墨菲(Bob Murphy)共結連理，但她在婚前便表明不會改掉前夫姓氏，而是增加墨菲的姓氏。