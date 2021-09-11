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20年過去了 有些新人仍忌諱9/11成婚

編譯洪毅／綜合10日電
一些人忌諱在9月11日結婚，但也有些人希望，藉由這個日期作為「跨越傷痛，迎向未來」的象徵。(Getty Images)
一些人忌諱在9月11日結婚，但也有些人希望，藉由這個日期作為「跨越傷痛，迎向未來」的象徵。(Getty Images)

去年新冠疫情肆虐，許多新人被迫推遲結婚典禮的時間，讓今年各教堂或典禮布置行程滿檔，有時候會只剩下一個日期可選：9月11日；紐約時報報導，一些人依然忌諱在這樣的日期結婚，也有些人希望，藉由這個日期作為「跨越傷痛，迎向未來」的象徵。

一些人依然不希望結婚日期定在9月11日，例如原定去年4月15日在紐約新羅謝爾(New Rochelle)舉行結婚典禮的安吉琳．迪桑特(Angeline Disante)寧願將婚禮延後到11月28日，因為在這之前只有9月11日有空檔，而迪桑特聽聞後立刻表示：「不用考慮，絕不可能」。

迪桑特的未婚夫是名警察，她的手足也是警察，賓客名單上許多人是警察；迪桑特無法在九一一事件20年的日子定下自己的終身大事。

婚禮規畫師Björn VW訂於9月11日於紐約布魯克林(Brooklyn)策畫婚禮，當天晚上，新人及賓客將看到紀念世貿雙塔的兩柱光束射向天空；Björn VW表示，希望新人能將過去的傷痛轉化為迎接積極的未來。

但是當賈茲敏．卡斯楚(Jazmin Castro)與未婚夫向加州派洛斯福德牧場(Rancho Palos Verdes)的教堂安排婚禮，發現今年只剩下9月11日可選時，許多親朋好友也是這樣說；然而，這種鼓勵的言語，不代表能摘除內心中的芥蒂。

卡斯楚表示，親朋好友問她何時結婚的時候，雖然大部分都不會對「9月11日」說些什麼，但是內心出現的一絲波動依然可見，讓她感到害怕，甚至還上網尋求諮詢等。

卡斯楚還說，婚禮當天恐怕難免有些賓客會讓「9月11日」之類的言語迸出口，讓她與牧師討論是否乾脆在典禮的時候率先提出，並與牧師一起為遇難者祈禱等。

來自底特律，同樣得在9月11日舉行結婚典禮的梅根．瓦納斯代倫(Meghan VanArsdalen)也表示，只要跟親朋好友提到這件事時，常常會讓他們驚呼「9月11日結婚？」

瓦納斯代倫表示，她確實不會在其她年分選擇9月11日，但是在這20周年之時，確實讓她深思能與親朋好友在一起的重要性，尤其這對很多人而言是不可得的機會。

紐約時報 警察 加州

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