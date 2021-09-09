拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

911恐怖攻擊發生時，美聯社記者德魯(Richard Drew)拍下一名穿著白色襯衫、深色西裝褲的男子，以頭下腳上姿勢從世界貿易中心(World Trade Center)跳樓瞬間。這張照片被稱為「墜落的男子」(Falling Man)。(美聯社)

911恐怖攻擊發生時，美聯社記者德魯(Richard Drew)拍下一名穿著白色襯衫、深色西裝褲的男子，以頭下腳上姿勢從世界貿易中心(World Trade Center)跳樓瞬間。這張被稱為「墜落的男子」(Falling Man)照片曝光後引發輿論軒然大波，德魯也遭到「無情」、「冷血」等批評。德魯在最新出版的回憶錄中，訴說照片發布20年來的心路歷程。他說，對於家人來說，經過這麼多年之後，這張照片還是「一直存在」。

德魯在今年8月出版的「9月11日：911的故事，後續及典範」(September 11: The 9/11 Story, Aftermath and Legacy)新書中寫道，這張照片迄今仍讓家人受到影響。911恐攻事件當天拍下照片之後，許多報社主管拒絕刊登，同意刊登的某些媒體，照片見報後則收到數百封讀者的抱怨信。「墜落的男子」照片後來就在美國 媒體之間銷聲匿跡。

德魯指出，過去這段期間以來，曾受邀參加全國各地談話節目，到各地大學演講，也接受外國電視節目訪問；「君子」雜誌(Esquire)曾在一篇7000字報導中形容「墜落的男子」照片是經典的大師之作，堪稱藝術，喜歡收集攝影 創作的天王歌手艾爾頓強(Elton John)，曾描述「墜落的男子」攝影「可能是在最完美時機按下快門的照片」。

回顧拍下照片的當天，德魯說，就在世界貿易中心第二棟樓開始倒塌之際，正在忙著尋找安全棲身地點的同時，沿途拍下數百張照片，「墜落的男子」照片只是其中一張。

他表示，有些人提到這張照片時會說，若把照片翻轉過來，或發現照片中的男子彷彿坐在椅子上。他在書中寫道：「我覺得這真的充滿諷刺。這是一張遭批會讓讀者心神不安的照片，可是有人卻把照片翻轉過來，從不同角度仔細查看。」

德魯寫道，當時站在西街(West Street)與維西街(Vesey Street)交叉口，煙霧極濃，聽到連續幾聲巨響，以為有東西掉落砸到鋼筋水泥堆，卻驚覺是有民眾接連跳樓身亡響聲。

他寫道，把鏡頭對準正從空中墜落的一名男子，總共拍了八張照片，最後聽到如同爆炸一樣的巨響，當時因為整棟大樓已經倒塌，「一名緊急救難人員拉了我一把，救了我的命」。

「君子」雜誌記者朱諾德(Tom Junod)曾經訪問了好幾個911恐攻罹難者家庭，希望指認「墜落的男子」身份，採訪過程中則遇到家屬各不相同的反應。有些家屬覺得受到冒犯，因為親人被媒體認為選擇自殺以結束生命，另外有些家屬則肯定照片人物的勇氣，寧可從濃煙瀰漫的摩天大樓奮而躍下，爭取最後呼吸最後一口氣的機會。

德魯指出，朱諾德終究並沒能夠查出「墜落的男子」影中人的身份，「但我們其實已經知道，照片裡的人物其實就是你和我」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點