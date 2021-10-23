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金牌名師及大學招生官 分享大學申請變化及應對

紐約訊
2021年第三場「麥當勞線上教育研討會」將於今(23)日下午2點首播，由湯森哈里斯（Townsend Harris）高中的升學輔導員王稚鶴及石溪大學(Stony Brook University)副院長兼國際招生主任王鈺婉，分享「如何幫助學子決定未來道路及規劃」及「大學申請變化及應對」。
2021年第三場「麥當勞線上教育研討會」將於今(23)日下午2點首播，由湯森哈里斯（Townsend Harris）高中的升學輔導員王稚鶴及石溪大學(Stony Brook University)副院長兼國際招生主任王鈺婉，分享「如何幫助學子決定未來道路及規劃」及「大學申請變化及應對」。

世界日報及麥當勞攜手合作，於2021年舉辦三場「麥當勞線上教育研討會」，每場邀請常春藤學子、名校招生官、高中升學輔導員、教育專家等，分享最新最佳的教育資訊。今天(10月23日)下午2點，湯森哈里斯（Townsend Harris）高中的升學輔導員及石溪大學(Stony Brook University)副院長兼國際招生主任分享「如何幫助學子決定未來道路及規劃」及「大學申請變化及應對」。歡迎大家準時上線收到，網址為: https://www.youtube.com/watch?v=v5V80-tx1yA

今天的線上教育研討會，邀請到湯森哈里斯（Townsend Harris）高中的輔導員王稚鶴老師分享 「如何幫助學子決定未來道路及規劃」。王稚鶴老師曾在紐約市教育局任職超過20年，並有史岱文森高中(Stuyvesant High School)擔任9年大學升學指導經驗。

而來自石溪大學(Stony Brook University)副院長兼國際招生主任王鈺婉博士，將分享大學申請變化及應對。王博士曾經擔任過賓州圖書館館長、台灣輔仁大學講師、道林大學國際學生和學者服務部主任，在國際招生工作上有超過20年的豐富經驗。

另外，世界日報為支持青年學子，在研討會播出後將舉辦抽獎活動，凡是報名並參加線上講座的民眾，皆有機會抽得Apple iPad、Airpods、Subscriptions of mental health and wellness app、及麥當勞現金禮卡等獎品。機會難得，請從速報名bit.ly/wjeducation2021

2021第三場麥當勞教育線上研討會，將於10/23舉辦。時間為下午2點至3點，民眾可於世界新聞網、世界日報YouTube頻道同步收看。歡迎關心教育的華人家長以及子女共同上線觀看，以取得更多的教育、升學資訊。若您錯過前兩場的研討會，可於以下網址觀賞:

第一場：

第二場：

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