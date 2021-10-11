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幫助孩子規劃未來道路 10/23金牌名師線上解惑

紐約訊
世界日報攜手麥當勞，於10月23日舉辦第三場「線上教育研討會」，分享大學申請變化及應對之道。Getty Images
世界日報攜手麥當勞，於10月23日舉辦第三場「線上教育研討會」，分享大學申請變化及應對之道。Getty Images

在美國，如何獲得最新的教育及升學資訊是華人家長非常關心的議題。今年持續受到新冠肺炎疫情影響，大學的入學標準以及申請程序仍在改變，許多改變都讓全力衝刺申請大學的華人家庭措手不及。為此，世界日報再次攜手麥當勞，於9月、10月份舉辦三場「線上教育研討會」，針對疫情下的升學策略、課外興趣培養，以及未來規劃等議題，透過網路首播的方式與大家見面。

第三場活動，邀請到湯森哈里斯（Townsend Harris）高中的輔導員王稚鶴老師分享， 「如何幫助學子決定未來道路及規劃」。王稚鶴老師曾在紐約市教育局任職超過20年，並有史岱文森高中(Stuyvesant High School)擔任9年大學升學指導經驗。另外，來自石溪大學(Stony Brook University)副院長兼國際招生主任王鈺婉博士，來分享大學申請變化及應對。王博士曾經擔任過賓州圖書館館長、台灣輔仁大學講師、道林大學國際學生和學者服務部主任。

世界日報為支持青年學子，在每場研討會播出後將舉辦抽獎活動，凡是報名並參加線上講座的民眾，皆有機會抽得Apple iPad、Airpods、Subscriptions of mental health and wellness app、及麥當勞現金禮卡等獎品。機會難得，請從速報名bit.ly/wjeducation2021

2021第三場麥當勞教育線上研討會，將於10/23舉辦。時間為下午2點至3點，民眾可於世界新聞網、世界日報YouTube頻道同步收看。歡迎關心教育的華人家長以及子女共同上線觀看，以取得更多的教育、升學資訊。詳細活動資訊及第三場研討會的詳細內容，請關注世界新聞網，或請洽: 718-746-8889分機6361諮詢。若您錯過前兩場的研討會，可於以下網址觀賞:

第一場：

第二場：

教育局 升學 麥當勞

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研究：全美學校疫情期間發筆電給學童 同時暗中監控

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