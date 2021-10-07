SAT/ACT申請政策大轉彎 招生官：有加分效果才提交

受疫情影響，許多大學改變申請政策，讓華裔學生在申請過程中備感困擾。Getty Images

受疫情影響，許多大學改變申請政策，將SAT、ACT考試列為選擇性提交(test-optional)，讓華裔學生在申請過程中備感困擾。前哥倫比亞大學巴納德學院擔任招生 官Norman博士指出，大多數的大學在未來會繼續實行test-optional，有些會恢復考試，但大多將保持。學生們應該考慮自己是否希望提交標化考試成績(SAT/ACT)；高的分數會在申請上增添競爭力，但如果學生知道自己分數太低，不建議提交成績。

世界日報攜手麥當勞，9月25日舉辦第二場「麥當勞線上教育 研討會」，邀請前哥倫比亞大學/巴納德學院招生官Norman博士。與大家分享疫情下「如何應對大學招生變化」、以及「申請名校的訣竅」。

Dr. Norman博士是一名專業的教育規劃師，曾在哥倫比亞大學巴納德學院擔任招生官。多年從事教育工作的她，多次接受主流媒體的採訪，其中包括《紐約時報》、《華爾街日報》、《早期秀》（CBS）、《今日秀》（NBC）等，資歷相當豐富。

前哥倫比亞大學/巴納德學院招生官Norman博士。

在研討會中，Dr. Norman表示，大學招生過程一直在發生變化，加上選擇性提交制度，使得許多華裔學生及學校難以適應，所以提早制訂申請計畫尤為重要。Dr. Norman強調，若SAT/ACT的分數不夠高，不僅無法提高學生被錄取的幾率，甚至可能會降低被錄取的可能。她認為，如果標準化考試的分數可能會讓大學將你拒之門外，那不提交這個成績可能會更好。

另外，Dr. Norman也提到，許多學校已經取消了AP課程，學生們擔心在沒有AP課程的情況下，是否應該參加AP考試以展示自己的良好成績。她不建議參加，最重要的是在課堂上的成績。所以應該更注重在課堂成績上。

Dr. Norman在線上教育研討會中分享亞裔學生如何在申請大學脫穎而出。

Dr. Norman也分享亞裔 學生如何在申請大學時脫穎而出的秘訣，她表示，看過很多亞裔學生在學校取得很高的成績，也經常看到亞裔學生從事類似的課外活動，幾乎每個亞裔學生對STEM領域(醫學預科、科學、數學、工程)都感興趣，這可能是文化上的原因，學生們的興趣非常一致。她認為，不是說這樣不對，只是在招生中會難以和其他人區分，原本就對這些領域真正有興趣的學生，她會鼓勵學生繼續鑽研，但同時也可以看看自己還有什麼其他方面的興趣，多多接觸及嘗試。

在申請論文方面，Dr. Norman建議亞裔學生寫一篇獨特的主文書，介紹你是誰，而不是停留在表面的寫文化衝突為主題的文書。寫泛泛之論的文書很容易，但招生官每天要讀的文書太多，而學生的工作是說服招生官錄取你。在成千上萬份高品質的申請材料中，讓招生官看到獨特性，並讓招生官感受到你的不同，這樣才有機會脫穎而出。

2021第三場麥當勞教育線上研討會，將於10/23舉辦。時間為下午2點至3點，報名網址如下: bit.ly/wjeducation2021。民眾可於世界新聞網、世界日報YouTube頻道同步收看。歡迎關心教育的華人家長以及子女共同上線觀看，以取得更多的教育、升學資訊。若您錯過第一場的研討會，可於以下網址觀賞: https://www.youtube.com/watch?v=gJxcDXIFeik&t=660s