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幫助孩子規劃未來道路 10/23金牌名師線上解惑

紐約訊
受到疫情影響，許多大學改變入學標準以及申請程序，讓全力衝刺申請大學的華人家庭措手不及，如何幫助孩子規劃未來道路，成為重要的課題。Getty Images
受到疫情影響，許多大學改變入學標準以及申請程序，讓全力衝刺申請大學的華人家庭措手不及，如何幫助孩子規劃未來道路，成為重要的課題。Getty Images

在美國，如何獲得最新的教育及升學資訊是華人家長非常關心的議題。今年持續受到新冠肺炎疫情影響，大學的入學標準以及申請程序仍在改變，許多改變都讓全力衝刺申請大學的華人家庭措手不及。為此，世界日報再次攜手麥當勞，於9月、10月份舉辦三場「線上教育研討會」，針對疫情下的升學策略、課外興趣培養，以及未來規劃等議題，透過網路首播的方式與大家見面。

10月23日的第三場活動，邀請到湯森哈里斯（Townsend Harris）高中的輔導員王稚鶴老師分享， 「如何幫助學子決定未來道路及規劃」。王稚鶴老師曾在紐約市教育局任職超過20年，並有史岱文森高中(Stuyvesant High School)擔任9年大學升學指導經驗。另外，來自亨特大學(Hunter College)的大學部招生主任Irina Ostrozhnyuk，將於活動解說申請大學的挑戰，以及該如何尋找合適的大學。

報名線上講座 有機會抽iPad

世界日報為鼓勵青年學子踴躍參加，在每場研討會播出後將舉辦抽獎活動，凡是報名並參加線上講座者，皆有機會抽得Apple iPad、Airpods、Subscriptions of mental health and wellness app、及麥當勞現金禮卡等獎品。機會難得，請從速報名bit.ly/wjeducation2021

2021第三場麥當勞教育線上研討會，將於10/23舉辦，時間為下午2點至3點，民眾可於世界新聞網、世界日報YouTube頻道同步收看。歡迎關心教育的華人家長以及子女共同上線觀看，以取得更多的教育、升學資訊。詳細活動資訊及第三場研討會的詳細內容，請關注世界新聞網，或請洽：718-746-8889分機6361諮詢。若您錯過前兩場的研討會，可至以下網址觀賞：

第一場「線上教育研討會」

第二場「線上教育研討會」

教育局 升學 麥當勞

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