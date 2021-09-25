申請名校有訣竅 前哥大招生官下午2:00線上教你幾招

疫情影響了大學申請方式，世界日報攜手麥當勞舉辦第二場「麥當勞線上教育研討會」，分享疫情下「如何應對大學招生變化」以及「申請名校的訣竅」。Getty Images

如何獲得最新的教育 及升學資訊是華人家長非常關心的議題。自2020年開始，全球受到新冠肺炎疫情影響，也改變了大學申請方式，影響所及超乎想像。為此，世界日報於今天(25日)下午2點，攜手麥當勞 舉辦第二場「麥當勞線上教育研討會」，邀請前哥倫比亞大學/巴納德學院招生 官Norman博士，與大家分享疫情下「如何應對大學招生變化」、以及「申請名校的訣竅」。歡迎大家準時上線收到，網址為: https://youtu.be/2g1gRpKQpQQ

哥倫比亞大學/巴納德學院招生官Norman博士。Norman提供

今天的活動，將針對大學申請方面，邀請到前哥倫比亞大學/巴納德學院招生官Norman博士演講「如何應對大學招生變化」、以及「亞裔學子如何在申請大學脫穎而出」Dr. Bari Norman是美國註冊教育規劃師，同時也是Expert Admissions的聯合創辦人及首席資詢顧問。

另外，世界日報為支持青年學子，在每場研討會播出後將舉辦抽獎活動，凡是報名並參加線上講座的民眾，皆有機會抽得Apple iPad、Airpods、Subscriptions of mental health and wellness app、及麥當勞現金禮卡等獎品。機會難得，請從速報名bit.ly/wjeducation2021。

2021第二場麥當勞線上教育研討會將於今天(25日)下午2點，於世界新聞網、世界日報YouTube頻道同步播出。請大家一同上線得最新最佳教育資訊，網址為: https://youtu.be/2g1gRpKQpQQ