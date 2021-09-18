首播／三位獎學金得主 分享申請大學訣竅

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紐約訊
「麥當勞線上教育研討會」由王早早（左）主持，邀請常春藤名校學生，分享課外興趣培養及其重要性。（取自視頻）
「麥當勞線上教育研討會」由王早早（左）主持，邀請常春藤名校學生，分享課外興趣培養及其重要性。（取自視頻）

如何獲得最新的教育及升學資訊是華人家長非常關心的議題。自2020年開始，全球受到新冠肺炎疫情影響，大學的入學標準以及申請程序一直在改變，網課化也讓很多學生難以適應。這些改變都讓全力衝刺申請大學的華人家庭措手不及。為此，世界日報於今天(18日)下午2點，再次攜手麥當勞舉辦「麥當勞線上教育研討會」，邀請常春藤名校學生，分享課外興趣培養及其重要性，更將針對申請大學做經驗分享。歡迎大家準時上線收到，網址為: https://youtu.be/gJxcDXIFeik

今天的活動，將針對「課外活動」主題，邀請到2021年大紐約華人教育基金會的三位獎學金學生鄭瀟逸(Ronald Cheng)、陳美帆(Georgia Chen)、及羅美婷(Rieko Luo)，以小組討論的方式，一同來分享如何培養課外活動興趣、如何幫助在大學申請過程中取得優勢、以及申請大學的經驗分享。

就讀耶魯大學攻讀電腦科學的鄭瀟逸(Ronald Cheng)，對機器學習、人工智能、數據分析和編碼等學科都有濃厚興趣的他，也同樣喜愛社會科學學科，並熱愛越野賽等戶外活動。就讀喬治城大學主修政治經濟和環境研究的陳美帆(Georgia Chen)，對寫作、舞蹈及西洋劍非常有興趣。就讀康乃爾大學醫學預科的羅美婷(Rieko Luo)，除了是英國皇家音樂學院聯合委員會(ABRSM)認證的鋼琴好手，也是本地游泳隊的健將；赴南韓留學並做義工；也擅長寫作。

2021第一場麥當勞線上教育研討會將於今天(18日)下午2點，於世界新聞網、世界日報YouTube頻道播出。網址為: https://youtu.be/gJxcDXIFeik

麥當勞 華人 世界日報 耶魯大學

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