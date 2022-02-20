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冬奧／最後一面金牌出爐 芬蘭男子冰球奪隊史首金

中央社／北京20日綜合外電報導
芬蘭男子冰球隊20日奪得金牌。(Getty Images)
芬蘭男子冰球隊20日奪得金牌。(Getty Images)

北京冬奧最後一場賽事男子冰球決賽今天登場，芬蘭隊後來居上以2比1擊退衛冕軍俄羅斯，拿下隊史首面冰球金牌。這也是芬蘭繼男子越野滑雪項目之後，於北京冬奧再度摘金。

法新社報導，今天比賽首節，芬蘭隊的比約尼寧（Hannes Bjorninen）因為高桿犯規（high-sticking）被送進判罰室（Penalty Box），隨後俄羅斯隊的葛里戈林柯（Mikhail Grigorenko）率先得分。

但芬蘭隊的攻勢更加團結，整場比賽多數時間冰球都在他們的掌控之下，並頻頻創造機會。

到了第二節，芬蘭隊的波卡（Ville Pokka）一記擊球先穿過俄國隊後衛的雙腿，再越過身高兩公尺的俄國守門員費多托夫（Ivan Fedotov）追平比分。

最後一節開始後30秒，芬蘭隊靠比約尼寧拿下致勝分，而且接下來差點拿下更多分數。

芬蘭與俄羅斯是北京奧運最有冠軍相的兩隊，因為北美職業冰球聯盟（NHL）基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量，決定不派明星球員出國，削弱了宿敵加拿大和美國隊的戰力。美加兩隊雙雙在八強賽落敗。

今年是NHL超級明星連續第2次缺席冬季奧運。冬奧與NHL賽程撞期。

由於俄國政府系統性違反禁藥規定受到懲處，俄羅斯選手僅能以俄羅斯奧會（ROC）而非國家代表隊名義參加北京冬奧。

北京冬奧 俄羅斯 俄國

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