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冬奧／不敵上屆銅牌 懷斯U型場地3連霸夢碎

體育新聞組／綜合報導
站在北京冬季奧運自由式滑雪男子半管頒獎台的三位男人，和2018年平昌冬奧相同，但三人的獎牌成色全部對換。（新華社）
站在北京冬季奧運自由式滑雪男子半管頒獎台的三位男人，和2018年平昌冬奧相同，但三人的獎牌成色全部對換。（新華社）

站在北京冬季奧運自由式滑雪男子U型場地頒獎台的三位男人，和2018年平昌冬奧相同，但三人的獎牌成色全部對換，年紀最小的波蒂厄斯（Nico Porteous），以93分奪得金牌，為紐西蘭帶回史上第2金、男子第1金，也讓美國好手懷斯（David Wise）的3連霸夢碎。

4年前的平昌冬奧，懷斯與美國隊友費雷拉（Alex Ferreira）包辦金、銀牌，波蒂厄斯居銅牌，「你會老、我會大」的劇本在4年後的北京上演，這回的結局是20歲波蒂厄斯拿下金牌，31歲的懷斯銀牌，27歲的費雷拉則拿下銅牌。

位於張家口的賽場，19日風勢考驗嚴峻，波蒂厄斯第一輪就以空翻4周半接4周半拿下93分，躍居領先位置，競爭對手及他自己在後兩輪都無法拉抬成績，3人都以首輪分數作收。

懷斯爭金失利，但他說已經盡力了，「你無法控制外在條件，但可以控制自己面對比賽的態度，我想我們3人都迎戰了今天風勢的考驗，我們也都盡力拿出最佳表現了。」

美國好手懷斯三連霸夢碎。（美聯社）
美國好手懷斯三連霸夢碎。（美聯社）

波蒂厄斯翻轉4年前的排名，收下這面金牌，他謙稱：「老實說，我覺得帶點運氣成分，特別是像今天這樣的天氣，人人都有機會。」費雷拉也坦言：「我的目標當然是金牌，但在這樣的天氣條件下，可以站上頒獎台，我已經感覺像是拿到金牌了。」

波蒂厄斯大2歲的哥哥米格爾．波蒂厄斯（Miguel Porteous）也進入決賽，以63.5分排名第11作收，賽後一肩舉起弟弟，讓他居高臨下眺望金牌場景；波蒂厄斯也說，能與哥哥一起出戰冬奧，會是兄弟倆一輩子的回憶。

紐西蘭過去在冬奧不曾奪金，本屆由2名20歲小將帶回雙金，先是6日由薛諾特（Zoi Sadowski-Synnott）於女子單板滑雪坡面障礙技巧賽摘史上第1金，波蒂厄斯再入帳第2金，賽後團隊也在場邊跳起哈卡戰舞迎接波蒂厄斯，「冰雪版戰舞」成為冬奧罕見場面。

波蒂厄斯翻轉四年前的排名，收下金牌。（新華社）
波蒂厄斯翻轉四年前的排名，收下金牌。（新華社）

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