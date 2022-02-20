冬奧／速滑逆轉勝韓 比利時奪74年首金

比利時史溫斯在男子競速滑冰奪冠。（新華社）

北京 冬季奧運 20日閉幕，比利時終於等到近74年來首面冬奧金牌。31歲史溫斯（Bart Swings）在男子競速滑冰集體出發賽通過最後一個彎道時，南韓 鄭在源仍處於領先位置，史溫斯在最後階段加速，率先衝過終點線的60分積分到手，以總分63分摘金，這位上屆平昌冬奧的銀牌得主，本屆將獎牌升級為金牌。

「這是歷史性的，太不可思議了！」史溫斯表示，自己的目標一直都是好還要更好，「上屆的銀牌之後，就是金牌了，這是我一直以來努力的目標。」

史溫斯於4年前平昌冬奧，在競速滑冰男子集體出發賽不敵南韓名將李承勛拿下銀牌，當時這面獎牌也為比利時寫下紀錄，是該國自1998年日本長野冬奧以來，首次站上頒獎台。

比利時前一次在冬奧摘金，已經要追溯到1948年，史溫斯在平昌摘銀後，就希望為比利時突破金牌乾旱期，「我一直都有很大壓力，因為我有目標想要完成。」史溫斯說。

史溫斯還表示，「平昌冬奧的那面銀牌已經令人難以置信，在銀牌之後如今又拿下金牌，絕對是歷史性一刻，我等不及回國與家人和朋友分享喜悅，這是我一直努力實現的目標，所以我盡全力奮戰，最終實現夢想。」