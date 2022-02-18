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冬奧／花滑雙人短曲隋文靜、韓聰破紀錄 地主拚留金

編譯陳韻涵／綜合18日電
北京冬奧花式滑冰雙人短曲項目18日晚在首都體育館舉行，中國組合隋文靜（左）與韓聰（右）以84.41積分第一，打破兩人日前寫下的世界紀錄。（歐新社）
北京冬奧花式滑冰雙人短曲項目18日晚在首都體育館舉行，中國組合隋文靜（左）與韓聰（右）以84.41積分第一，打破兩人日前寫下的世界紀錄。（歐新社）

北京冬奧花式滑冰雙人短曲項目18日晚(美東18日上午)在首都體育館舉行，中國組合隋文靜與韓聰以84.41積分第一，打破兩人日前寫下的世界紀錄，19日晚間7時(美東19日上午6時)自由滑(長曲)爭奪金牌。

隋文靜與韓聰雙人花滑組合兩周內，接連在團體賽和雙人滑短曲項目刷新並再次締造世界紀錄，隋文靜與韓聰4日(美東3日)在團體賽的雙人滑短曲中，以82.83分刷新短曲世界紀錄；18日(美東17日)再以電影「不可能的任務」(Mission Impossible)配樂完成零失誤、高水準動作，以84.41分改寫兩人締造的世界紀錄。

對於打破世界紀錄，26歲的隋文靜平靜表示「沒什麼感覺」；29歲的韓聰則說，在熟悉的首都體育館比賽取得好成績很開心，「我們很享受過程，也感謝得到了裁判和觀眾的認可」。

此次短曲項目共有19對組合參賽，18組完賽，匈牙利雙人組棄權，排名前16對選手晉級長曲自由滑。

短曲項目中，俄羅斯奧委會(ROC)三對組合分別以第二名到第四名晉級，依序分別是葉夫根妮亞‧塔拉索娃與莫洛佐夫(Evgenia Tarasova and Vladimir Morozov)、阿納斯塔西婭‧米希納與加利亞莫夫(Anastasia Mishina and Aleksandr Galliamov)，以及2020年歐洲錦標賽冠軍組合亞歷山德拉·博伊科娃與科茲洛夫斯基(Aleksandra Boikovaand and Dmitrii Kozlovskii)，第五名則為另一對中國花滑組合彭程與金楊。

塔拉索娃與莫洛佐夫僅以0.16分的84.25分落後隋文靜與韓聰，這讓隋文靜與韓聰的領先優勢並不明顯，但隋文靜並不在意，說道「很多比賽的選手得分差距都在毫釐之間，這才是比賽精采的地方」。

中國雙人花滑總教練趙宏博則說，「我們的對手還是很強，他們(俄國)在奧運史上統治了46年的(雙人滑)冠軍。在奧運以穩為主，要以高水準表現兩套曲子。至於誰贏誰輸，那不是我們的事，我們就盡最大能力」。

北京冬奧前，隋文靜與韓聰接連在亞洲花滑公開賽、大獎賽加拿大站和義大利站奪冠，並在國際滑聯最新一期世界排名中名列第三；兩人在2018年的平昌冬奧雙人滑僅獲銀牌，本屆冬奧在自家比賽，肯定以金牌為目標。

隋文靜認為，主場力量對於兩人優異表現功不可沒；她說：「上場時聽到很多觀眾、隊友給我們加油，心裡就在笑，這是大家在給我們力量」。

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