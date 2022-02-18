冬奧／日本高木美帆 速滑破紀錄摘金…生涯7獎牌 日女將第1人

高木美帆在北京冬奧1000公尺競速賽中破紀錄摘金。（新華社）

日本 女子滑冰好手高木美帆以破奧運 紀錄之姿摘金，17日通過北京冬季奧運競速滑冰女子1000公尺終點線時，她也知道自己突破歷史，高舉雙手歡呼，她以1分13秒19排名第一，超越上屆平昌冬奧的1分13秒56紀錄。這是高木在北京冬奧 第4面獎牌，也是首度在個人項目奪得金牌。

競速滑冰女子1000公尺共有30人參賽，高木美帆排在第13組出賽，一出發就展現破紀錄的氣勢，也借助同組選手在前「破風」優勢，以破奧運紀錄的速度通過終點線，終於摘下第一面個人奧運金牌，在上屆平昌奧運高木美帆於團體賽項目摘金。

高木美帆表示，「本屆奧運對我來說，是從困難中開始的，我參加了3000公尺和1500公尺的比賽，但我的狀態並不好，也沒有隨比賽中調整上來。說真的，即使我不能在這場比賽中獲得金牌，我也不會後悔，不過我很高興，我終終拿到了金牌，終於可以跟大家大聲說『謝謝』。」

高木美帆在本屆冬奧大豐收，參加5個項目拿下4個獎牌，個人500公尺、1500公尺及女子團體追逐賽3項都獲得銀牌，17日在1000公尺拿下奧運金牌，個人參加四屆奧運獎牌累計2金4銀1銅，成為日本冬、夏季奧運合計史上最多牌女將。