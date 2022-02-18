我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／日本高木美帆 速滑破紀錄摘金…生涯7獎牌 日女將第1人

體育新聞組／綜合報導
高木美帆在北京冬奧1000公尺競速賽中破紀錄摘金。（新華社）
高木美帆在北京冬奧1000公尺競速賽中破紀錄摘金。（新華社）

日本女子滑冰好手高木美帆以破奧運紀錄之姿摘金，17日通過北京冬季奧運競速滑冰女子1000公尺終點線時，她也知道自己突破歷史，高舉雙手歡呼，她以1分13秒19排名第一，超越上屆平昌冬奧的1分13秒56紀錄。這是高木在北京冬奧第4面獎牌，也是首度在個人項目奪得金牌。

競速滑冰女子1000公尺共有30人參賽，高木美帆排在第13組出賽，一出發就展現破紀錄的氣勢，也借助同組選手在前「破風」優勢，以破奧運紀錄的速度通過終點線，終於摘下第一面個人奧運金牌，在上屆平昌奧運高木美帆於團體賽項目摘金。

高木美帆表示，「本屆奧運對我來說，是從困難中開始的，我參加了3000公尺和1500公尺的比賽，但我的狀態並不好，也沒有隨比賽中調整上來。說真的，即使我不能在這場比賽中獲得金牌，我也不會後悔，不過我很高興，我終終拿到了金牌，終於可以跟大家大聲說『謝謝』。」

高木美帆在本屆冬奧大豐收，參加5個項目拿下4個獎牌，個人500公尺、1500公尺及女子團體追逐賽3項都獲得銀牌，17日在1000公尺拿下奧運金牌，個人參加四屆奧運獎牌累計2金4銀1銅，成為日本冬、夏季奧運合計史上最多牌女將。

奧運 北京冬奧 日本

上一則

NBA／鵜鶘威廉森傳二度動刀 賽季恐報銷

下一則

NBA／挺疆台藏 費里登獲諾貝爾和平獎提名

延伸閱讀

冬奧／烏克蘭名將無視禁令 抱了俄國選手 恐遭懲處

冬奧／烏克蘭名將無視禁令 抱了俄國選手 恐遭懲處
冬奧／花滑失常 俄小天后遭教練訓斥「為何放棄戰鬥」

冬奧／花滑失常 俄小天后遭教練訓斥「為何放棄戰鬥」
圖輯／冬奧唯一谷愛凌 自由式滑雪3項都奪牌

圖輯／冬奧唯一谷愛凌 自由式滑雪3項都奪牌

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

熱門新聞

2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中國8金緊追在後

2022-02-18 03:00
陳巍奪金後遭中國網友掀出一長串「辱華」黑歷史。（美聯社）

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

2022-02-13 23:49
俄羅斯越野滑雪接力金牌女將斯捷潘諾娃對外媒做出反擊。（美聯社）

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

2022-02-16 07:51
在北京冬奧獲得兩面金牌的瑞典競速滑冰選手馮德波昨天批評，讓像中國這樣嚴重侵犯人權的國家舉辦奧運，是極度不負責任的行為。美聯社

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

2022-02-14 11:00
瓦莉娃在短曲項目表演後淚水潰堤，目前她以82.16分暫居排名第一。(美聯社)

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

2022-02-15 10:36
陳巍早知自己能獲得金牌。（新華社）

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

2022-02-10 06:03

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金