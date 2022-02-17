冬奧／女子混合滑雪 瑞士金包銀 美國雪佛林未完賽

高山滑雪女子混合，最後由瑞士獲得金牌、銀牌，義大利隊奪銅。（美聯社）

北京冬奧 17日舉行高山滑雪 女子混合(Women's Alpine Combined)兩項賽事，最後由瑞士隊獲得金牌、銀牌，義大利 隊奪銅。美國26歲滑雪明星米凱拉‧雪佛林(Mikaela Shiffrin)在迴轉項目(slalom portion)未完賽出局。

女子混合包含滑降(downhill)與回轉2個比賽項目，按照第一輪滑降、第二輪迴轉的順序進行，兩項比賽成績相加，用時短者獲勝。

瑞士選手米歇爾吉辛(Michelle Gisin)以2:25.67的成績獲得金牌，另一位瑞士選手溫迪霍爾德納(Wendy Holdener)以2:26.72獲得銀牌，義大利選手費代麗·布里尼奧內(Federica Brignonoe)以2:27.52獲得銅牌。此外，中國選手孔凡影第15名。

美國隊的雪佛林在北京奧運報名了四項賽事，卻因失誤而在曲道賽(slalom)和大曲道賽(giant slalom)被判定「未完賽」，首輪便出局；超大曲道(super-G)排名第九，女子滑降名列第18。

她在2018年平昌冬奧大曲道賽拿下金牌，混合項目獲得銀牌，曲道賽屈居第四；2014年索契冬奧，她在曲道賽奪金，大曲道賽排名第五。本屆北京冬奧個人賽沒拿到任何一面獎牌。