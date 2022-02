冬奧／為何是他？美自由式滑雪金牌 不靠「轉圈」取勝

當美國選手亞歷山大霍爾(Alexander Hall)在北京冬奧 自由式滑雪 男子坡面障礙技巧決賽的第一滑中拿下全場唯一超過90的高分時,雲頂場館群媒體工作間裏傳來了幾聲驚嘆——「why」?

霍爾第一滑的最後一個跳台動作,在實時成績公報系統上留下了一串特立獨行的代碼:r-DC-10-Pr-1(正滑右轉兩個偏軸轉體1080,接反轉180)。兩個相反的旋轉抵消後只剩900度,如果不仔細看回放,他似乎只翻了「兩圈半」。然而,裁判給出了坡障項目中「天頂星」級別的賽段分,9.45分!

在北京冬奧眾多讓人數不清圈數的翻轉1800、1620度動作面前,只包含兩個偏軸轉體的1080,乍一看很遜色,但憑什麼霍爾卻獲得了格外垂青?

Hitting that knuckle with STYLE 🔥 👊



USA's Alexander Hall with a MASSIVE run, landing him the top spot after the first round



Two more chances to put down a run in the men's freestyle ski slopestyle coming up



Watch in the CBC Sports app or @cbcgem pic.twitter.com/S2vc12eRYe