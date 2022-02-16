冬奧／為何是他？美自由式滑雪金牌 不靠「轉圈」取勝
當美國選手亞歷山大霍爾(Alexander Hall)在北京冬奧自由式滑雪男子坡面障礙技巧決賽的第一滑中拿下全場唯一超過90的高分時，雲頂場館群媒體工作間裏傳來了幾聲驚嘆——「why」？
霍爾第一滑的最後一個跳台動作，在實時成績公報系統上留下了一串特立獨行的代碼：r-DC-10-Pr-1（正滑右轉兩個偏軸轉體1080，接反轉180）。兩個相反的旋轉抵消後只剩900度，如果不仔細看回放，他似乎只翻了「兩圈半」。然而，裁判給出了坡障項目中「天頂星」級別的賽段分，9.45分！
在北京冬奧眾多讓人數不清圈數的翻轉1800、1620度動作面前，只包含兩個偏軸轉體的1080，乍一看很遜色，但憑什麼霍爾卻獲得了格外垂青？
Hitting that knuckle with STYLE 🔥 👊— CBC Olympics (@CBCOlympics) February 16, 2022
USA's Alexander Hall with a MASSIVE run, landing him the top spot after the first round
Two more chances to put down a run in the men's freestyle ski slopestyle coming up
Watch in the CBC Sports app or @cbcgem pic.twitter.com/S2vc12eRYe
電視和社交媒體上反覆出現的慢放畫面解答了這一疑惑。已在空中翻轉了1080度的霍爾，按勢頭本該要做出一個1260或者1440動作，但此時，他突然凌空「定格」了；隨後，他「神跡」般地向反方向把軀體轉動了180度。
「坡面障礙技巧和大跳台上的競爭正越來越變成旋轉周數的競爭，當然，我也是這一趨勢中的一員。但我也常常問自己，能不能做一些不一樣的事情？」這名新晉冬奧冠軍說道。
「在這個美好的日子，我做到了，說實話我都沒想到自己能成功著陸。我向世界展示了這項運動的創意和風格，我們的思維不能被困在比賽本身！」
在一段冬奧前的採訪視頻中，霍爾曾表示自己是一名追求「風格」的滑手。所謂「風格」的含義，其實就蘊藏在自由式滑雪的英文名——「Freestyle」之中。「Free」意為「自由」，「Style」代表「風格」。結合起來，這項運動是要選手們在滑行和跳躍中發揮想像力，上演各種獨特動作。
霍爾並不是不能靠「轉圈」取勝。事實上，他本人就保持著男子自由式滑雪的最高旋轉周數紀錄，曾在一場世界極限運動會大跳台比賽中做出2160度旋轉。
但當站上北京冬奧男子坡障決賽起點時，霍爾已將自己曾經的成就，和對於比賽中會獲得何種分數的顧慮，全部置之度外。
「裁判把我放在第一位也好，把我放在第12名（決賽中總共有12名選手）也好，我都不會太在意，我只是想打破一些固定認知，把自己覺得最有趣的動作展現給大家。」
霍爾獲得了第一名！與此同時，一個新的動作出現了，自由式滑雪的「風格」再現了，北京冬奧見證了這一標誌性時刻。
公開資料顯示，除了參加專業滑雪比賽之外，霍爾還是一名街頭滑雪達人。他出生在美國阿拉斯加州的費爾班克斯，成長於瑞士蘇黎世，目前正在美國猶他州上大學，一直生活在各種著名「雪鄉」。在大雪之後，霍爾和朋友們經常利用街面的積雪，借助護欄、花壇、圍墻等「道具」，進行花式滑行。
在賽後的新聞發布會上，這位有些靦腆的大學生運動員回應：「我喜歡滑雪中的隨機性，無論是在（自然界的）深粉雪中，還是在城市的街道上。在我的理解裡，這項運動關乎創造力和表達欲。」
「如果我僅僅只是為了參加比賽，滑雪給我帶來的快樂將會十分有限。所以我要尋找到（滑雪）體驗和比賽間的平衡。正是這種平衡，讓這項運動對我意義非凡！」
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