冬奧／為何是他？美自由式滑雪金牌 不靠「轉圈」取勝

亞歷山大霍爾斬獲冬奧金牌。（新華社）

當美國選手亞歷山大霍爾(Alexander Hall)在北京冬奧 自由式滑雪 男子坡面障礙技巧決賽的第一滑中拿下全場唯一超過90的高分時，雲頂場館群媒體工作間裏傳來了幾聲驚嘆——「why」？

霍爾第一滑的最後一個跳台動作，在實時成績公報系統上留下了一串特立獨行的代碼：r-DC-10-Pr-1（正滑右轉兩個偏軸轉體1080，接反轉180）。兩個相反的旋轉抵消後只剩900度，如果不仔細看回放，他似乎只翻了「兩圈半」。然而，裁判給出了坡障項目中「天頂星」級別的賽段分，9.45分！

在北京冬奧眾多讓人數不清圈數的翻轉1800、1620度動作面前，只包含兩個偏軸轉體的1080，乍一看很遜色，但憑什麼霍爾卻獲得了格外垂青？

Hitting that knuckle with STYLE 🔥 👊



USA's Alexander Hall with a MASSIVE run, landing him the top spot after the first round



Two more chances to put down a run in the men's freestyle ski slopestyle coming up



Watch in the CBC Sports app or @cbcgem pic.twitter.com/S2vc12eRYe — CBC Olympics (@CBCOlympics) February 16, 2022

電視和社交媒體上反覆出現的慢放畫面解答了這一疑惑。已在空中翻轉了1080度的霍爾，按勢頭本該要做出一個1260或者1440動作，但此時，他突然凌空「定格」了；隨後，他「神跡」般地向反方向把軀體轉動了180度。

「坡面障礙技巧和大跳台上的競爭正越來越變成旋轉周數的競爭，當然，我也是這一趨勢中的一員。但我也常常問自己，能不能做一些不一樣的事情？」這名新晉冬奧冠軍說道。

「在這個美好的日子，我做到了，說實話我都沒想到自己能成功著陸。我向世界展示了這項運動的創意和風格，我們的思維不能被困在比賽本身！」

亞歷山大霍爾斬獲冬奧金牌。（新華社）

在一段冬奧前的採訪視頻中，霍爾曾表示自己是一名追求「風格」的滑手。所謂「風格」的含義，其實就蘊藏在自由式滑雪的英文名——「Freestyle」之中。「Free」意為「自由」，「Style」代表「風格」。結合起來，這項運動是要選手們在滑行和跳躍中發揮想像力，上演各種獨特動作。

霍爾並不是不能靠「轉圈」取勝。事實上，他本人就保持著男子自由式滑雪的最高旋轉周數紀錄，曾在一場世界極限運動會大跳台比賽中做出2160度旋轉。

但當站上北京冬奧男子坡障決賽起點時，霍爾已將自己曾經的成就，和對於比賽中會獲得何種分數的顧慮，全部置之度外。

「裁判把我放在第一位也好，把我放在第12名（決賽中總共有12名選手）也好，我都不會太在意，我只是想打破一些固定認知，把自己覺得最有趣的動作展現給大家。」

霍爾獲得了第一名！與此同時，一個新的動作出現了，自由式滑雪的「風格」再現了，北京冬奧見證了這一標誌性時刻。

公開資料顯示，除了參加專業滑雪比賽之外，霍爾還是一名街頭滑雪達人。他出生在美國阿拉斯加州 的費爾班克斯，成長於瑞士蘇黎世，目前正在美國猶他州上大學，一直生活在各種著名「雪鄉」。在大雪之後，霍爾和朋友們經常利用街面的積雪，借助護欄、花壇、圍墻等「道具」，進行花式滑行。

亞歷山大霍爾目前還是猶他州大學生。（歐新社）

在賽後的新聞發布會上，這位有些靦腆的大學生運動員回應：「我喜歡滑雪中的隨機性，無論是在（自然界的）深粉雪中，還是在城市的街道上。在我的理解裡，這項運動關乎創造力和表達欲。」

「如果我僅僅只是為了參加比賽，滑雪給我帶來的快樂將會十分有限。所以我要尋找到（滑雪）體驗和比賽間的平衡。正是這種平衡，讓這項運動對我意義非凡！」