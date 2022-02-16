冬奧／男子冰球四強出爐 沒有美國、加拿大

男子冰球四分之一決賽中，斯洛伐克隊以3：2戰勝美國隊。（新華社）

北京冬奧冰球項目16日進行比賽，斯洛伐克隊、俄羅斯 奧委會隊、芬蘭隊和瑞典 隊分別戰勝各自的對手，攜手晉級男子組四強。

男子冰球，斯洛伐克隊贏得最驚險，他們在常規時間僅剩44秒時扳平比分，並在「點球大戰」中擊敗美國隊。兩隊首節1:1戰平。次節，斯洛伐克隊攻勢更盛，單節完成13次有效射門，比對手多出7次。但進球的卻是美國隊，他們快速傳球製造機會，亨特吉斯門前施射得手，美國隊2：1領先進入末節。

末節，斯洛伐克隊先後3人被罰離場2分鐘，但美國隊卻沒能擴大領先優勢。最後時刻，斯洛伐克隊換下門將，增加1名進攻球員，在常規時間內將比分改寫為2:2。加時賽兩隊未分勝負，進入點球大賽。第四輪點球時，斯洛伐克隊球員皮特打進了點球大戰中兩隊唯一的進球，幫助斯洛伐克隊挺進四強。

冬奧會男子冰球四分之一決賽中，瑞典隊以2：0戰勝加拿大隊。（新華社）

在加拿大 隊和瑞典隊的防守大戰中，瑞典隊2：0獲勝。兩隊鏖戰至50分鐘時，瓦爾馬克在攻區搶斷反擊，勁射球門上角，幫助瑞典隊1：0領先。此後，加拿大隊換下門將，增加1名進攻球員。可惜的是他們不但沒獲得進球，還被瑞典隊反擊再得1分，最後以0：2落敗。

作為平昌冬奧的冠軍，俄羅斯奧委會男隊整場都牢牢壓制著丹麥隊，有效射門數比對手多出22次，最終3：1獲勝。但創造機會多的球隊並非一定能獲勝，瑞士隊整場有效射門數比芬蘭隊多出11次，但芬蘭隊把握機會能力更強，最終5：1淘汰了瑞士隊。

衛冕冠軍俄國冰球外界一般看好，美國隊則因為新冠疫情的關係，冰球聯盟(National Hockey League，NHL)去年12月22日就不准職業高手出賽，奧運代表隊只好從大學隊、 歐洲職業隊和北美小聯盟湊足不被看好的「二軍」。