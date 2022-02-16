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中國第7金 齊廣璞奪男子自由式滑雪空中技巧冠軍

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冬奧／中國第7金 齊廣璞奪男子自由式滑雪空中技巧冠軍

體育新聞組／綜合報導
北京冬奧會自由式滑雪空中技巧項目，男子決賽獎牌輪的爭奪，齊廣璞頂住重壓，很好地完成難度係數高達5.0的動作，拿到129.00分奪得冠軍。 新華社
北京冬奧會自由式滑雪空中技巧項目，男子決賽獎牌輪的爭奪，齊廣璞頂住重壓，很好地完成難度係數高達5.0的動作，拿到129.00分奪得冠軍。 新華社

北京冬奧會自由式滑雪空中技巧項目，男子決賽獎牌輪的爭奪，齊廣璞頂住重壓，很好地完成難度係數高達5.0的動作，拿到129.00分奪得冠軍，這也是中國代表團本屆冬奧會的第七枚金牌。烏克蘭選手阿布拉緬科和俄羅斯奧委會的伊利亞-布洛夫，分別以116.50分和114.93分獲得亞軍和季軍。

網易體育報導，本屆冬奧會，齊廣璞和賈宗洋此前遺憾錯失混合團體賽冠軍，個人單項繼續衝擊金牌。決賽前兩跳，齊廣璞分別得到125.22分和114.48分，排名第四進入六人獎牌輪，賈宗洋第二跳失誤排名第七出局。

一跳定勝負的獎牌輪，五位選手均選擇難度係數高達5.0的bdFFdF（後空翻三周轉體1800度，第一、第三週加轉）動作。第三個出場的齊廣璞，表現地沉著冷靜，出發起跳充分，空中動作翻騰有力，落地較為穩健，起跳分5.5、空中動作13.3分、落地分7.0分，獲得129分奪取冠軍，奪取中國代表團本屆冬奧會的第七枚金牌。

烏克蘭的衛冕冠軍阿布拉緬科，起跳到空中動作基本完成，不過著陸較為勉強手部觸雪，得到116.50分拿到銀牌。平昌冬奧銅牌得主——俄羅斯奧委會的伊利亞-布洛夫，只選擇難度係數只有4.525的bFFdF，正常發揮取得114.93分獲得季軍。

16日，北京2022年冬奧會自由式滑雪男子空中技巧決賽在張家口賽區舉行，中國選手...
16日，北京2022年冬奧會自由式滑雪男子空中技巧決賽在張家口賽區舉行，中國選手齊廣璞奪得冠軍。 新華社

烏克蘭 俄羅斯 北京冬奧

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