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冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

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冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

體育新聞組／綜合報導
自由式滑雪男子坡面障礙技巧決賽，美國隊金包銀，瑞典奪銅。歐新社
自由式滑雪男子坡面障礙技巧決賽，美國隊金包銀，瑞典奪銅。歐新社

北京冬奧16日舉行自由式滑雪男子坡面障礙技巧決賽，美國隊金包銀，瑞典奪銅。

美國選手亞歷山大霍爾(Alexander Hall)90.01分獲得金牌，尼古拉斯戈珀(Nicholas Goepper)86.48分獲得銀牌，耶斯佩爾謝德（Jesper Tjader)85.35分獲得銅牌。中國選手何金博資格賽排在第22位，未能進入決賽。

美國選手亞歷山大霍爾90.01分。路透
美國選手亞歷山大霍爾90.01分。路透

美國選手亞歷山大霍爾獲得金牌。路透
美國選手亞歷山大霍爾獲得金牌。路透

網易體育報導，決賽比三輪，以單輪最高分排定名次。第一輪，美國選手霍爾發揮出色，道具區高質量完成，跳台區先後做了右轉1620接倒滑左轉720以及右轉1080的連接，賽段分52.95分，整體分37.06，得分90.01高居第一。瑞典選手謝德以85.35分位列第二。

第二輪霍爾延續不錯的狀態，跳台區完成左轉1620，倒滑左轉720抓板接左轉540日式主板的動作，最後右轉1080成功，拿到86.38分繼續排名第一。霍爾的美國隊隊友戈珀，第二輪表現出色，做出倒滑右轉1280接兩個1440的動作，得到86.48分升至第二。

最後一輪，排名前幾位的選手都出現不同程度的失誤，不過並不影響最終名次，霍爾和戈珀分獲冠軍和亞軍，謝德拿到一枚銅牌。

尼古拉斯戈珀86.48分獲得銀牌。路透
尼古拉斯戈珀86.48分獲得銀牌。路透

中國選手何金博獲得坡面障礙賽資格，第一輪得到42.83分，第二輪失誤只有20.85分，最終排名第22無緣晉級。

至截稿前，美國隊以8金7銀4銅在獎牌榜排第三，僅次挪威、德國。

北京冬奧 瑞典 滑雪

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