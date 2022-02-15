冬奧／男雙雪車金銀銅牌 都被德國人包了

德國包攬雪車前三名。(新華社)

15日晚，北京冬奧 男子雙人雪車比賽在延慶國家雪車雪橇中心落幕。平昌冬奧男子雙人雪車金牌得主、德國 隊的弗朗西斯科·佛里德里希（Francesco Friedrich）車隊衛冕成功，另外兩支德國車隊分獲亞軍和季軍。

根據男子雙人雪車比賽規則，所有參賽車 隊先進行三輪滑行，排名前20的車隊進行最後一輪滑行，四輪滑行總用時最少者獲得冠軍。本屆冬奧共有30個車隊參加男子雙人雪車比賽，佛里德里希車隊在前兩輪滑行結束後暫列第一。

德國選手約翰內斯·洛赫納/佛洛里安·鮑爾在比賽後。(新華社)

15日晚開始的第三輪滑行中，佛里德里希車隊率先出場。完美的推車以及幾乎沒有任何擦碰的駕駛過程，讓他們再次打破自己保持的賽道紀錄，以58秒99的成績完成滑行，成為首支殺入59秒大關的車隊。之後出場的另外兩支德國車隊也延續了此前兩輪的出色狀態，在第三輪滑行結束後分列第二和第三位。

第四輪滑行中，三支德國車隊沒有給其他對手任何機會。倒數第三個出場的克里斯托夫·哈費爾(Christoph Hafer)車隊以3分58秒58的總成績領先已完賽選手，提前確保金牌歸屬德國隊。隨後登場的約翰內斯·洛赫納(Johannes Lochner)車隊依靠前三輪積累的優勢，總成績超過隊友並最終獲得亞軍。最後一個出發的佛里德里希車隊平穩結束了最後一輪滑行，以3分56秒89的總成績獲得冠軍。

德國選手克里斯托夫·哈費爾/馬蒂亞斯·佐默在比賽後。(新華社)

「我們一直想成為唯一滑入59秒的車隊，因此第三輪真正滑出58秒99的成績讓我們倆都異常興奮，這也為車隊最終能夠奪冠留有了更大的餘地。」佛里德里希說，雖然第四輪比賽犯了一點小錯，但前面幾次完美的滑行最終幫助他的車隊奪得了冠軍。