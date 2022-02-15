中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台決賽中，表現完美。（路透）

18日才滿18歲的中國滑雪 好手蘇翊鳴，北京 15日下午（美東15日凌晨）參加單板滑雪男子大跳台決賽，獲得金牌。蘇翊鳴日前已在單板滑雪坡面障礙技巧獲得銀牌，首次參加奧運就拿牌，如同他的名字一般「一鳴驚人」。

據中新社報導，單板大跳台是本屆冬奧單板賽事中最後一個項目，也是蘇翊鳴的強項，在去年12月的世界杯分站賽中，蘇翊鳴為中國隊獲得了該項目的首枚世界大賽 金牌。而在此前，他還成功完成了內轉1980（轉體五周半），成為解鎖這一高難度動作的世界第一人。

蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台決賽中，表現完美。（新華社）

蘇翊鳴在資格賽第一輪中曾成功做出高難度內轉1800的動作，斬獲全場最高分。當天，他接受採訪時也表達了自己對決賽的展望：「多年以前，我就有一個參加奧林匹克的夢想，並且一直在為之奮鬥，現在終於能夠有這樣的一個機會，讓大家看看我的實力。能站在這裡，我覺得非常榮幸，未來的決賽中會付出所有努力做到最好。」

蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台決賽中，表現完美。（新華社） 蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台決賽中，表現完美。（歐新社）

決賽第一輪，蘇翊鳴完美展示1800動作，拿下89.5分排名第二。第二輪中，再次完美展現1800動作，獲得93分排名第三。第三輪中排在最後一個順位出場的他，在還沒跳之前就已經確定獲得金牌，最後以慶祝的輕鬆一躍獲得33分。最後以最佳成績加總182.5分，獲得金牌。

銀牌由挪威選手蒙斯‧勒伊斯韋蘭（Mons Roisland）奪得，銅牌則為加拿大選手馬克斯‧帕羅特（Max Parrot）。