我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

體育新聞組／綜合報導
蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台決賽中，表現完美。（路透）
蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台決賽中，表現完美。（路透）

18日才滿18歲的中國滑雪好手蘇翊鳴，北京15日下午（美東15日凌晨）參加單板滑雪男子大跳台決賽，獲得金牌。蘇翊鳴日前已在單板滑雪坡面障礙技巧獲得銀牌，首次參加奧運就拿牌，如同他的名字一般「一鳴驚人」。

據中新社報導，單板大跳台是本屆冬奧單板賽事中最後一個項目，也是蘇翊鳴的強項，在去年12月的世界杯分站賽中，蘇翊鳴為中國隊獲得了該項目的首枚世界大賽金牌。而在此前，他還成功完成了內轉1980（轉體五周半），成為解鎖這一高難度動作的世界第一人。

蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台決賽中，表現完美。（新華社）
蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台決賽中，表現完美。（新華社）

蘇翊鳴在資格賽第一輪中曾成功做出高難度內轉1800的動作，斬獲全場最高分。當天，他接受採訪時也表達了自己對決賽的展望：「多年以前，我就有一個參加奧林匹克的夢想，並且一直在為之奮鬥，現在終於能夠有這樣的一個機會，讓大家看看我的實力。能站在這裡，我覺得非常榮幸，未來的決賽中會付出所有努力做到最好。」

蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台決賽中，表現完美。（新華社）
蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台決賽中，表現完美。（新華社）
蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台決賽中，表現完美。（歐新社）
蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台決賽中，表現完美。（歐新社）

決賽第一輪，蘇翊鳴完美展示1800動作，拿下89.5分排名第二。第二輪中，再次完美展現1800動作，獲得93分排名第三。第三輪中排在最後一個順位出場的他，在還沒跳之前就已經確定獲得金牌，最後以慶祝的輕鬆一躍獲得33分。最後以最佳成績加總182.5分，獲得金牌。

銀牌由挪威選手蒙斯‧勒伊斯韋蘭（Mons Roisland）奪得，銅牌則為加拿大選手馬克斯‧帕羅特（Max Parrot）。

滑雪 北京 世界大賽

上一則

NBA／左腿筋傷勢未癒 哈登缺席全明星賽 艾倫遞補

下一則

冬奧／「不奪冠就退役」 中國滑雪老將徐夢桃4戰終圓夢

延伸閱讀

冬奧／「和谷愛凌交流很多」蘇翊鳴：決賽拿出最難動作

冬奧／「和谷愛凌交流很多」蘇翊鳴：決賽拿出最難動作
冬奧／美單板滑雪教練爆醜聞 被控偷拍女選手裸照10年

冬奧／美單板滑雪教練爆醜聞 被控偷拍女選手裸照10年
NBA／籃網三巨頭同台16場就拆夥 籃網總管也感嘆

NBA／籃網三巨頭同台16場就拆夥 籃網總管也感嘆
冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

熱門新聞

2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

2022-02-14 11:00
美國出生的中國滑冰選手朱易7日再度在冰上摔倒，圖為她在冰場上痛哭。(歐新社)

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

2022-02-07 22:41
中國滑冰女將范可新在參加冬奧女子500公尺短道競速滑冰八強賽時，被網友抓包，故意將場上障礙物推到前方對手腳下，試圖讓對方摔倒。

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

2022-02-09 09:15
21歲的華裔選手周知方因確診宣布退賽。(擷自Instagram)

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

2022-02-07 17:15
北京冬奧男子花滑比賽，美國華裔選手陳巍以332.6分高分摘金。

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

2022-02-10 00:27
劉俊（右）本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅。（本報資料照片）

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

2022-02-06 00:56

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1
相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友